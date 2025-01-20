SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Sağlık Bakanlığı il dışı tayin sonuçları ne zaman? 2025 iller arası tayin kurası tarihi ve saati!

2025 yılı Ocak dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası kapsamında tercihler 06 Ocak 2025 tarihine kadar yapıldı. Sağlık çalışanları yıllık yer değişim talepleri doğrultusunda en uygun illeri seçerek başvurularını tamamladılar. Şimdi ise gözle atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 07:37 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 07:40
Sağlık Bakanlığı il dışı tayin sonuçları ne zaman? 2025 iller arası tayin kurası tarihi ve saati!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sağlık Bakanlığı il dışı tayin süreciyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. 2025 yılına ait kura takvimine göre başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve kura tarihleriyle ilgili önemli adımlar atılacak. İşte il dışı tayin sürecine dair tüm detaylar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İnceleme Sonuçları 23 Ocak'ta Açıklanacak

    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 23 Ocak 2025 tarihinde başvuruların incelenmesi sonucu reddedilenlerin listesi EKİP üzerinden ilan edilecek. Bu tarihte başvuruları kabul edilmeyen kişiler ve başvurusu reddedilenler, EKİP sistemi üzerinden durumlarını öğrenebilecekler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İtirazlar İçin Son Tarih: 24 Ocak

    Başvuruları reddedilen ve hizmet puanı ile ilgili itirazda bulunmak isteyenler için son tarih 24 Ocak 2025 Cuma günü saat 18:00. Bu tarihe kadar itirazlar, EKİP üzerinden yapılacak. Başvurularındaki hataların düzeltilmesi ya da hizmet puanlarına dair itirazlar, bu tarihe kadar sağlık çalışanları tarafından yapılabilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İtiraz Sonuçları 30 Ocak'ta Duyurulacak

    İtirazların değerlendirilmesinin ardından, sonuçlar 30 Ocak 2025 Perşembe günü EKİP üzerinden açıklanacak. Bu tarihte, itirazlarını yapan sağlık çalışanları, taleplerinin kabul edilip edilmediğini öğrenebilecekler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kura Tarihi: 31 Ocak

    Sağlık Bakanlığı il dışı tayin sürecinin en heyecanlı anı olan kura işlemi 31 Ocak 2025 tarihinde yapılacak. Kura yeri ve saati, Bakanlığın resmi internet sitesinden duyurulacak. (https://yhgm.saglik.gov.tr)

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Gazze’de rötarlı ateşkes: Hamas ve İsrail arasında rehine takası başladı!
    6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatırılacak?
    Hamas 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti: İlk görüntüler geldi
    Hacı Sabancı’nın gayrimeşru çocuğu gündeme bomba gibi düştü: O artık Türkiye’nin en mirasçılarından
    Kanarya VAR’ım dedi! Adana Demirspor Fenerbahçe 0-4 | MAÇ SONUCU
    Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı
    Sinan Engin’e Beşiktaşlı damat! Ahmet Emin Ahlatcı ve Elif Engin evlilik yolunda ilk adımı attı
    Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü üyesi Türkiye’ye getirildi
    ABD Başkanı Joe Biden’dan ateşkes ve takas açıklaması: Bizim desteğimizle sağlandı
    Özgür Özel’in kırmızı kart mesajına AK Partili Ömer Çelik’ten tepki: Bir kere daha topu taca attın
    Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe’de yeni transfer yolcu
    Vurgun çarkı CHP’yi karıştırdı! Kılıçdaroğlu’nun Akrep çıkışına Rıza Akpolat cephesinden olay yanıt: Senden değil pir düşkün bile olmaz
    Metro ve kredi bahaneli konut ilanlarına Bakanlık İnceleme başlattı
    Şenol Güneş’ten kritik karar! Yıldız futbolcu yerine kim oynayacak?
    Ateşkes sonrası Gazze’de şükür secdesi! Minarelerde ezan sokaklarda tekbir... Yardım TIR’ları giriş yaptı