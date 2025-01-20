Sağlık Bakanlığı il dışı tayin sonuçları ne zaman? 2025 iller arası tayin kurası tarihi ve saati!

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Sağlık Bakanlığı il dışı tayin süreciyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. 2025 yılına ait kura takvimine göre başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve kura tarihleriyle ilgili önemli adımlar atılacak. İşte il dışı tayin sürecine dair tüm detaylar.

(Takvim Foto Arşiv) İnceleme Sonuçları 23 Ocak'ta Açıklanacak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 23 Ocak 2025 tarihinde başvuruların incelenmesi sonucu reddedilenlerin listesi EKİP üzerinden ilan edilecek. Bu tarihte başvuruları kabul edilmeyen kişiler ve başvurusu reddedilenler, EKİP sistemi üzerinden durumlarını öğrenebilecekler.