Sağlık Bakanlığı il dışı tayin sonuçları ne zaman? 2025 iller arası tayin kurası tarihi ve saati!

(Takvim Foto Arşiv)
İtiraz Sonuçları 30 Ocak'ta Duyurulacak
İtirazların değerlendirilmesinin ardından, sonuçlar 30 Ocak 2025 Perşembe günü EKİP üzerinden açıklanacak. Bu tarihte, itirazlarını yapan sağlık çalışanları, taleplerinin kabul edilip edilmediğini öğrenebilecekler.
(Takvim Foto Arşiv)
Kura Tarihi: 31 Ocak
Sağlık Bakanlığı il dışı tayin sürecinin en heyecanlı anı olan kura işlemi 31 Ocak 2025 tarihinde yapılacak. Kura yeri ve saati, Bakanlığın resmi internet sitesinden duyurulacak. (https://yhgm.saglik.gov.tr)