EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih takvimi: Engelli memur atamaları ne zaman yapılacak?

Tercihler Nasıl Yapılır?
Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih işlemleri sırasında T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapılması gerekiyor. Adayların tercihlerini yaparken, ÖSYM tarafından yayımlanan 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'ndaki kuralları dikkatlice incelemeleri önem taşıyor.
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EKPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Adaylar, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Geçtiğimiz yıl EKPSS tercih sonuçları 19 Şubat'ta açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların şubat ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.
Ancak ÖSYM tarafından resmi bir tarih duyurulmadığı için adayların güncel açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.