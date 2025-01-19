EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih takvimi: Engelli memur atamaları ne zaman yapılacak?

Engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdam edilmesi amacıyla düzenlenen 2025 EKPSS tercih süreci heyecanla devam ediyor. Adaylar tercih işlemlerinin sona ereceği tarih ile sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. ÖSYM'nin yaptığı açıklamalara göre tercih sürecine dair detaylar netleşmeye başladı. İşte, süreçle ilgili bilinmesi gereken tüm ayrıntılar.