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EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih takvimi: Engelli memur atamaları ne zaman yapılacak?

Engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdamını sağlayan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih süreci sona yaklaşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Ocak 2025 tarihinde başlatılan tercih işlemleri kamu personeli olma hayali kuran binlerce adayın yoğun ilgisini görüyor. Peki tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte engelli memur atamalarına dair merak edilenler.

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 16:48 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 16:48
EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih takvimi: Engelli memur atamaları ne zaman yapılacak?

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    Engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdam edilmesi amacıyla düzenlenen 2025 EKPSS tercih süreci heyecanla devam ediyor. Adaylar tercih işlemlerinin sona ereceği tarih ile sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. ÖSYM'nin yaptığı açıklamalara göre tercih sürecine dair detaylar netleşmeye başladı. İşte, süreçle ilgili bilinmesi gereken tüm ayrıntılar.

    EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih takvimi: Engelli memur atamaları ne zaman yapılacak?

    2025 EKPSS Tercihleri İçin Geri Sayım: Tercihler Ne Zaman Sona Erecek?

    Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek engelli personellerin yerleştirilmesine yönelik tercih süreci başladı.

    EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih takvimi: Engelli memur atamaları ne zaman yapılacak?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 EKPSS tercih işlemleri 16 Ocak'ta başladı ve 27 Ocak Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.

    EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih takvimi: Engelli memur atamaları ne zaman yapılacak?

    Tercihler Nasıl Yapılır?

    Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih işlemleri sırasında T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapılması gerekiyor. Adayların tercihlerini yaparken, ÖSYM tarafından yayımlanan 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'ndaki kuralları dikkatlice incelemeleri önem taşıyor.

    EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih takvimi: Engelli memur atamaları ne zaman yapılacak?

    Tercih Kılavuzuna Ulaşmak İçin Tıklayın

    EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih takvimi: Engelli memur atamaları ne zaman yapılacak?

    EKPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

    Adaylar, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Geçtiğimiz yıl EKPSS tercih sonuçları 19 Şubat'ta açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların şubat ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

    EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih takvimi: Engelli memur atamaları ne zaman yapılacak?

    Ancak ÖSYM tarafından resmi bir tarih duyurulmadığı için adayların güncel açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.

    EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih takvimi: Engelli memur atamaları ne zaman yapılacak?

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