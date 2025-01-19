Polis Akademisi Başkanlığı 32. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) Giriş Sınavı için aday belirleme ön başvuru sonuçlarını açıkladı. Kazanan adaylar gözlerini şimdi Polis Akademisi'nden gelecek duyuruya çevirmiş durumda. Peki 32. Dönem POMEM sınav tarihi belli oldu mu? 2025 yeni polis alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair son gelişmeler.
(Takvim Foto Arşiv)
32. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
32. dönem POMEM sınav tarihi henüz belli olmadı. Sınav tarihine ilişkin Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.
(Takvim Foto Arşiv)
84 BİN 807 ADAY KATILACAK
335'i Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere lisans mezunu 46.480 erkek ve 37.813 kadın ile önlisans mezunu 50.223 erkek ve 33.176 kadın olmak üzere toplam 167.692 aday başvuruda bulundu.