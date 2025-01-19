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32. Dönem POMEM sınav tarihi belli oldu mu? 2025 yeni polis alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 yılı sonunda başlayan 32. Dönem POMEM polis alımı süreci, 2025'te yeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor. Ön başvuruları 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında alınan 32. Dönem POMEM, başvuran 167.692 aday arasından 84.807 adayın sınav aşamalarına katılmaya hak kazandığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 11:07 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 11:07
32. Dönem POMEM sınav tarihi belli oldu mu? 2025 yeni polis alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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    Polis Akademisi Başkanlığı 32. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) Giriş Sınavı için aday belirleme ön başvuru sonuçlarını açıkladı. Kazanan adaylar gözlerini şimdi Polis Akademisi'nden gelecek duyuruya çevirmiş durumda. Peki 32. Dönem POMEM sınav tarihi belli oldu mu? 2025 yeni polis alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair son gelişmeler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    32. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    32. dönem POMEM sınav tarihi henüz belli olmadı. Sınav tarihine ilişkin Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    84 BİN 807 ADAY KATILACAK

    335'i Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere lisans mezunu 46.480 erkek ve 37.813 kadın ile önlisans mezunu 50.223 erkek ve 33.176 kadın olmak üzere toplam 167.692 aday başvuruda bulundu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden lisans mezunu 46.400 erkek ve 14.400 kadın ile önlisans mezunu 20.407 erkek ve 3.600 kadın olmak üzere toplam 84.807 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı.

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