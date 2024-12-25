KPSS 2024/2 Merkezi Atama tercih sonuçları 2024 | Merkezi atamalar ne zaman yapılacak? 50,55,60,65,70,75 puanla...

19 Aralık'ta başlayan KPSS 2024/2 Merkezi Atama tercih süreci, 26 Aralık'a kadar devam etti. ÖSYM'den gelen son dakika haberine göre KPSS 2024/2 merkezi atama sonuçları açıklandı.
19 Aralık'ta başlayan KPSS 2024/2 Merkezi Atama tercih süreci, 26 Aralık'a kadar devam etti. ÖSYM'den gelen son dakika haberine göre KPSS 2024/2 merkezi atama sonuçları açıklandı.
KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 03 Ocak 2025 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2024/2 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2024/2 TERCİHLERİYLE NE KADAR MEMUR ALINACAK?
KPSS-2024/2 tercihleriyle, 1010 Lisans mezunu, 498 Önlisans mezunu, 107 de Ortaöğretim mezunu olmak üzere toplamda 1615 memur alınacak.
KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.