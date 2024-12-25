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KPSS 2024/2 Merkezi Atama tercih sonuçları 2024 | Merkezi atamalar ne zaman yapılacak? 50,55,60,65,70,75 puanla...

KPSS 2024/2 Merkezi Atama tercih süreci geçtiğimiz günlerde sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemi "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak. Memur olarak atanmak isteyen adaylar “KPSS 2024/2 Merkezi Atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” gibi soruların cevabını arıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 09:06 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 12:04
KPSS 2024/2 Merkezi Atama tercih sonuçları 2024 | Merkezi atamalar ne zaman yapılacak? 50,55,60,65,70,75 puanla...

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    19 Aralık'ta başlayan KPSS 2024/2 Merkezi Atama tercih süreci, 26 Aralık'a kadar devam etti. ÖSYM'den gelen son dakika haberine göre KPSS 2024/2 merkezi atama sonuçları açıklandı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 03 Ocak 2025 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

    Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

    Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    ÖSYM BAŞKANLIĞI
    KPSS-2024/2 Yerleştirme Sonuçları

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    KPSS-2024/2 TERCİHLERİYLE NE KADAR MEMUR ALINACAK?

    KPSS-2024/2 tercihleriyle, 1010 Lisans mezunu, 498 Önlisans mezunu, 107 de Ortaöğretim mezunu olmak üzere toplamda 1615 memur alınacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
    ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

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