(Takvim Foto Arşiv) Kaç Aday Katılacak? Dönem POMEM Giriş Sınavı'na toplamda 84.807 aday katılmaya hak kazandı. Başvuru sürecinde toplam 167.692 aday başvuru yaptı. Başvuru dağılımı ise şöyle gerçekleşti: Lisans Mezunları: 46.480 erkek 37.813 kadın Önlisans Mezunları: 50.223 erkek 33.176 kadın

(Takvim Foto Arşiv) Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'ne göre, erkek ve kadın adaylar kendi kategorilerinde sıralanarak, alınacak kontenjanın 10 katı aday sınav aşamalarına çağrıldı. Bu kapsamda sınava katılacak adaylar şu şekilde: Lisans mezunu: 46.400 erkek, 14.400 kadın Önlisans mezunu: 20.407 erkek, 3.600 kadın 335 aday ise şehit veya vazife malulü eş ya da çocukları kontenjanından sınava dahil edildi.

(Takvim Foto Arşiv) Sınav Sürecine Dair Bilgilendirme Polis Meslek Eğitim Merkezleri, her dönem yoğun başvuru alırken, adayların sınav sürecindeki performansı belirleyici oluyor. Sınav tarihine ilişkin duyurular ve diğer detaylar açıklandıkça, gelişmeler haberimizde yer alacak. Adayların, sınav süreci boyunca Polis Akademisi'nin resmi internet sitesini ve ilgili haber kanallarını takip etmesi öneriliyor.