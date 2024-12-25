Polis Akademisi, 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı için başvuru sürecini başlattı. Adayların sınav ücretini yatırmaları için detaylar açıklandı. İşte sınava dair tüm merak edilenler.
Polis Akademisi, 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı için başvuru sürecini başlattı. Adayların sınav ücretini yatırmaları için detaylar açıklandı. İşte sınava dair tüm merak edilenler.
Sınav Ücreti Ne Kadar?
Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adayların ödeyeceği sınav ücreti 1.900 TL olarak belirlendi.
Adaylar, başvuru ücretlerini Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA'da açılmış olan "32. Dönem POMEM Giriş Sınavı" hesabına yatırabilecek. Ücret yatırma işlemleri sadece:
Halkbank şubelerinden,
Halkbank ATM'lerinden,
Halkbank internet bankacılığından yapılabilecek.
Diğer bankalardan ücret yatırma işlemi yapılamayacak. Başvuru ücreti yatırma süresi 1 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.
POMEM Sınavı Ne Zaman?
Polis Akademisi Başkanlığı, 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı'nın tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Sınav tarihi belli olduğunda, duyurular resmi kaynaklar üzerinden ve haberimiz aracılığıyla paylaşılacak.
Kaç Aday Katılacak?
Dönem POMEM Giriş Sınavı'na toplamda 84.807 aday katılmaya hak kazandı. Başvuru sürecinde toplam 167.692 aday başvuru yaptı. Başvuru dağılımı ise şöyle gerçekleşti:
Lisans Mezunları:
46.480 erkek
37.813 kadın
Önlisans Mezunları:
50.223 erkek
33.176 kadın
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'ne göre, erkek ve kadın adaylar kendi kategorilerinde sıralanarak, alınacak kontenjanın 10 katı aday sınav aşamalarına çağrıldı. Bu kapsamda sınava katılacak adaylar şu şekilde:
Lisans mezunu: 46.400 erkek, 14.400 kadın
Önlisans mezunu: 20.407 erkek, 3.600 kadın
335 aday ise şehit veya vazife malulü eş ya da çocukları kontenjanından sınava dahil edildi.
Sınav Sürecine Dair Bilgilendirme
Polis Meslek Eğitim Merkezleri, her dönem yoğun başvuru alırken, adayların sınav sürecindeki performansı belirleyici oluyor. Sınav tarihine ilişkin duyurular ve diğer detaylar açıklandıkça, gelişmeler haberimizde yer alacak. Adayların, sınav süreci boyunca Polis Akademisi'nin resmi internet sitesini ve ilgili haber kanallarını takip etmesi öneriliyor.