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Aralık ayı ücretli öğretmen maaşları yattı mı? 2024-2025 ücretli öğretmen maaşları ne kadar?

Aralık ayının sonlarına yaklaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde ücretli öğretmen olarak görev yapan binlerce eğitimci, maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusunda sorgulamalarda bulunuyor. 2024 yılı itibarıyla ücretli öğretmenlerin maaşları için belirli tarihler açıklanmış olsa da bu ödemelerin zamanlaması hala gündemdeki en çok merak edilen konulardan biri.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 14:43 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 14:43
Aralık ayı ücretli öğretmen maaşları yattı mı? 2024-2025 ücretli öğretmen maaşları ne kadar?

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    2024-2025 eğitim öğretim dönemi devam ederken ücretli öğretmenler için maaş ödemeleri konusunda merak edilen sorular artmaya başladı. Ders başına ödenen maaşların ne zaman yatacağı özellikle Aralık ayı itibarıyla gündemde en çok sorgulanan konu oldu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Aralık ayı ücretli öğretmen maaşlarının ne zaman hesaplara geçeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak bilindiği üzere ücretli öğretmenlerin maaşları genellikle her ayın 15'i ile 20'si arasında ödeniyor. Bazı bölgelerde 20'den fazlasını bulabiliyor.

    Ancak, maaşların hesaba yatma tarihi hangi güne denk geleceğine göre de değişkenlik gösteriyor. Resmi tatiller veya hafta sonlarına denk gelmesi durumunda bir sonraki iş gününde ödemeler hesaplara geçiyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

    Ücretli öğretmen maaş hesaplaması ders saati sayısı üzerinden yapılıyor. Örnek hesaplamalar ve maaşlar şu şekilde;

    Haftada 20 saat derse giren bir ücretli öğretmenin 2024 yılında alacağı maaş 13.250 TL olarak hesaplanıyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Haftada 24 saat derse giren bir ücretli öğretmenin 2024 yılında alacağı maaş 15.750 TL olarak hesaplanıyor.

    Haftada 30 saatlik derse giren biri ücretli öğretmenim 2024 yılında alacağı maaş 19.250 TL olarak hesaplanıyor.

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