2025 Ocak işçi emeklisi maaşları ne kadar oldu?

Saat 10:00 itibarıyla açıklanan açıklanan enflasyon verilerinin ardından 2025 Ocak ayı zamlı işçi emeklisi maaşları son durum merak ediliyor. Peki, Ocak ayı zammıyla işçi emeklisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte zamlı yeni tutarlar...

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2025 Ocak zamlı işçi emeklisi maaşları ne kadar oldu?

Yeni dönem 2025 memur ve emekli ocak zammı için milyonlarca kişinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur ve emekliye 2025 yılının ilk yarısında yapılacak zam oranı da netlik kazandı. NET işçi emeklisi maaş detayları haberimizde yer alacaktır. Detaylar geliyor....