2025 Ocak hemşire, ebe maaşları yükseldi! İşte yeni rakamlar

2025 itibarıyla zamlı hemşire maaşı hesaplaması merak ediliyor. Memur maaşlarına yapılacak artış oranı enflasyon rakamları ile şekillenecek. Maaşlara yapılacak net artış oranı 3 Ocak (bugün) itibarıyla netleşti. Peki, Ocak zammı ile ebe ve hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı hemşire ve ebe maaşları...
(Takvim Foto Arşiv)
ZAMLI HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur maaşlarına yapılacak artış oranı enflasyon rakamları ile şekillenecek. Maaşlara yapılacak net artış oranı 3 Ocak (bugün) itibarıyla netleşti. Bugün açıklanan enflasyon verisiyle hemşirelerin alacağı zamlı maaş merak ediliyordu. Detaylı tablo ve maaş tutarları haberimizde yer alacaktır.
(Takvim Foto Arşiv)
ZAMLI EBE MAAŞI KAÇ TL OLDU?
Milyonlarca hemşire ve ebe tarafından 2025 zamlı maaşların ne kadar olacağı merak ediliyor. Rakamlar bugün açıklanan enflasyon rakamları ile netlik kazandı. Zamlı ebe maaş bilgisi haberimizde yer alacaktır.