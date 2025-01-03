2025 Ocak hemşire, ebe maaşları yükseldi! İşte yeni rakamlar

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2025 itibarıyla zamlı hemşire maaşı hesaplaması merak ediliyor. Memur maaşlarına yapılacak artış oranı enflasyon rakamları ile şekillenecek. Maaşlara yapılacak net artış oranı 3 Ocak (bugün) itibarıyla netleşti. Peki, Ocak zammı ile ebe ve hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı hemşire ve ebe maaşları...

(Takvim Foto Arşiv) ZAMLI HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU? Memur maaşlarına yapılacak artış oranı enflasyon rakamları ile şekillenecek. Maaşlara yapılacak net artış oranı 3 Ocak (bugün) itibarıyla netleşti. Bugün açıklanan enflasyon verisiyle hemşirelerin alacağı zamlı maaş merak ediliyordu. Detaylı tablo ve maaş tutarları haberimizde yer alacaktır.