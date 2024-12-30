MEBBİS Mazerete Dayalı Yer Değiştirme Başvuru Ekranı: Öğretmen il içi ve il dışı atama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yarıyıl tatili için öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusunu yayımladı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu gibi gerekçelerle tayin talep edecek öğretmenler, başvurularını iki aşamalı olarak gerçekleştirecek. İşte sürece dair detaylar ve başvuru rehberi...