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MEBBİS Mazerete Dayalı Yer Değiştirme Başvuru Ekranı: Öğretmen il içi ve il dışı atama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025 yılı yarıyıl tatili dönemi için öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurularını başlattı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer mazeretlerle tayin talep eden öğretmenler başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. İşte sürecin detayları ve başvuru rehberi...

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 11:53 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 11:53

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    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yarıyıl tatili için öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusunu yayımladı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu gibi gerekçelerle tayin talep edecek öğretmenler, başvurularını iki aşamalı olarak gerçekleştirecek. İşte sürece dair detaylar ve başvuru rehberi...

    MEBBİS Mazerete Dayalı Yer Değiştirme Başvuru Ekranı: Öğretmen il içi ve il dışı atama nasıl yapılır?

    Başvurular İki Aşamada Gerçekleştirilecek

    Duyuruya göre, öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları 30 Aralık 2024 - 8 Ocak 2025 tarihleri arasında belgelerle birlikte yapılacak. Bu aşamada mazeretlerini bildiren öğretmenler, başvurularının onaylanmasının ardından ikinci aşamaya geçecek.

    MEBBİS Mazerete Dayalı Yer Değiştirme Başvuru Ekranı: Öğretmen il içi ve il dışı atama nasıl yapılır?

    İkinci aşama 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden tercih işlemleri yapılacak.

    MEBBİS Mazerete Dayalı Yer Değiştirme Başvuru Ekranı: Öğretmen il içi ve il dışı atama nasıl yapılır?

    Kimler Başvurabilir?

    Sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken kadrolu öğretmenliğe geçenler, 28 Şubat 2025 itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları halinde başvuru yapma hakkına sahip olacak.

    MEBBİS Mazerete Dayalı Yer Değiştirme Başvuru Ekranı: Öğretmen il içi ve il dışı atama nasıl yapılır?

    Başvuru Ekranı ve Süreç Nasıl İşliyor?

    Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerindeki "Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu" doldurularak yapılacak. Başvuru formu, öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanacak ve bir örneği öğretmene teslim edilecek.

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    MEBBİS Mazerete Dayalı Yer Değiştirme Başvuru Ekranı: Öğretmen il içi ve il dışı atama nasıl yapılır?

    Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak?

    İl İçi Tercihler:
    Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek. Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler ise eşinin görev yaptığı ilçedeki kurumlara başvurabilecek.

    İller Arası Tercihler:
    Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm tercihe açık eğitim kurumlarını seçebilecek.

    MEBBİS Mazerete Dayalı Yer Değiştirme Başvuru Ekranı: Öğretmen il içi ve il dışı atama nasıl yapılır?

    Yerleştirme Kriterleri

    Atamalar, öğretmenlerin hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanı eşitliği durumunda sırasıyla şu kriterler dikkate alınacak:

    Öğretmenlikte hizmet süresi

    Öğretmenliğe başlama tarihi

    Eşitlik devam ederse bilgisayar kurası

    MEBBİS Mazerete Dayalı Yer Değiştirme Başvuru Ekranı: Öğretmen il içi ve il dışı atama nasıl yapılır?

    Sonuçların Duyurulması ve Tebligat Süreci

    Yer değiştirme sonuçları, personel.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek. Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri, Yer Değiştirme Takvimi'nde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

    Erken Başvuru Önemli

    MEB, öğretmenleri başvurularını son günlere bırakmamaları konusunda uyardı. Hatalı veya eksik belge nedeniyle başvurusu reddedilenlerin yeniden başvuru yapma şansı bulunmayabilir.

    Bu süreçte, öğretmenlerin MEBBİS Kişisel Bilgiler Modülü üzerinden atamaya esas hizmet puanı ve hizmet sürelerini kontrol etmeleri gerekiyor.

    MEBBİS Mazerete Dayalı Yer Değiştirme Başvuru Ekranı: Öğretmen il içi ve il dışı atama nasıl yapılır?

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