MEBBİS Mazerete Dayalı Yer Değiştirme Başvuru Ekranı: Öğretmen il içi ve il dışı atama nasıl yapılır?

Kimler Başvurabilir?
Sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken kadrolu öğretmenliğe geçenler, 28 Şubat 2025 itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları halinde başvuru yapma hakkına sahip olacak.
Başvuru Ekranı ve Süreç Nasıl İşliyor?
Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerindeki "Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu" doldurularak yapılacak. Başvuru formu, öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanacak ve bir örneği öğretmene teslim edilecek.
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Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak?
İl İçi Tercihler:
Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek. Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler ise eşinin görev yaptığı ilçedeki kurumlara başvurabilecek.
İller Arası Tercihler:
Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm tercihe açık eğitim kurumlarını seçebilecek.
Yerleştirme Kriterleri
Atamalar, öğretmenlerin hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanı eşitliği durumunda sırasıyla şu kriterler dikkate alınacak:
Öğretmenlikte hizmet süresi
Öğretmenliğe başlama tarihi
Eşitlik devam ederse bilgisayar kurası
Sonuçların Duyurulması ve Tebligat Süreci
Yer değiştirme sonuçları, personel.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek. Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri, Yer Değiştirme Takvimi'nde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.
Erken Başvuru Önemli
MEB, öğretmenleri başvurularını son günlere bırakmamaları konusunda uyardı. Hatalı veya eksik belge nedeniyle başvurusu reddedilenlerin yeniden başvuru yapma şansı bulunmayabilir.
Bu süreçte, öğretmenlerin MEBBİS Kişisel Bilgiler Modülü üzerinden atamaya esas hizmet puanı ve hizmet sürelerini kontrol etmeleri gerekiyor.