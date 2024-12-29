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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? Atamalar ne zaman yapılacak? MEBBİS başvuru süreci

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusunu yayımladı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu gibi nedenlerle yer değişikliği talep eden öğretmenler için başvuru süreci ve detaylar belli oldu.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 08:37 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 08:37
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? Atamalar ne zaman yapılacak? MEBBİS başvuru süreci

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    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları için tarihleri açıkladı. İşte başvuru süreci, tarihleri ve detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?

    Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek:

    1. Aşama: Öğretmenler, 30 Aralık 2024 - 8 Ocak 2025 tarihleri arasında belgeleriyle birlikte mazeretlerini sisteme yükleyecek. Bu aşamada, başvurular Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden yapılacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2. Aşama: Ön başvurusu onaylanan adaylar, 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında kurum tercihinde bulunabilecek.

    Başvuruların değerlendirilmesinde görev süresi hesaplama tarihi olarak 28 Şubat 2025 esas alınacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Atamalar Ne Zaman Yapılacak?

    MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, atamalar 16 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, 17 Ocak 2025 itibarıyla yeni görev yerlerine gitmek üzere ayrılma işlemlerine başlayabilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Önemli Noktalar

    Başvuru ve tercih işlemleri tamamen dijital ortamda, MEBBİS üzerinden yapılacak.

    Belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde yüklenmesi, başvurunun onaylanması için büyük önem taşıyor.

    Atamaların ardından öğretmenler, yeni görev yerlerine uyum sürecine başlayacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kadrolu öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları, aile birliği, sağlık durumu ve diğer mazeretlere dayalı olarak gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin bu süreçte belirtilen tarihleri dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

    Daha fazla bilgi için MEB'in resmi internet sitesi veya MEBBİS platformu ziyaret edilebilir.

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