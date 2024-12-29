Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? Atamalar ne zaman yapılacak? MEBBİS başvuru süreci

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, atamalar 16 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, 17 Ocak 2025 itibarıyla yeni görev yerlerine gitmek üzere ayrılma işlemlerine başlayabilecek.

Belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde yüklenmesi, başvurunun onaylanması için büyük önem taşıyor.

(Takvim Foto Arşiv)

Kadrolu öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları, aile birliği, sağlık durumu ve diğer mazeretlere dayalı olarak gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin bu süreçte belirtilen tarihleri dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

Daha fazla bilgi için MEB'in resmi internet sitesi veya MEBBİS platformu ziyaret edilebilir.