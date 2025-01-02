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MSÜ BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | ÖSYM AİS MSÜ başvurusu nasıl yapılır? Şartlar...

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınav başvuruları başlıyor. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), Şubat ayında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'na öğrenci alacak olan bu sınav için başvurular adaylar tarafından ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 09:38 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 09:38
MSÜ BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | ÖSYM AİS MSÜ başvurusu nasıl yapılır? Şartlar...

İÇİNDEKİLER

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    ÖSYM sınav takvimine göre, 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvuruları 2 Ocak 2025 itibarıyla başlıyor. Başvurular 27 Ocak tarihine kadar devam edecek.

    MSÜ BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | ÖSYM AİS MSÜ başvurusu nasıl yapılır? Şartlar...

    MSÜ Başvuru Kılavuzu Yayınlandı mı?
    MSÜ başvuru ücretinin ve diğer detayların yer alacağı kılavuz, ÖSYM tarafından yayımlanacak. Ancak, 2025 yılına ait kılavuz henüz yayınlanmadı.

    MSÜ BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | ÖSYM AİS MSÜ başvurusu nasıl yapılır? Şartlar...

    MSÜ Başvurusu Nasıl Yapılır?

    Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden) ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ile yapabilirler.

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    MSÜ BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | ÖSYM AİS MSÜ başvurusu nasıl yapılır? Şartlar...

    MSÜ Sınavı Ne Zaman?

    MSÜ sınavı, ÖSYM sınav takvimine göre 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. Sınav süresi 165 dakika olacak ve sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

    MSÜ BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | ÖSYM AİS MSÜ başvurusu nasıl yapılır? Şartlar...

    MSÜ Başvuru Şartları

    Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Çifte vatandaşlık durumu olan adaylar başvurabilir, ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olduklarında diğer vatandaşlıklarını terk etmeleri gerekmektedir.

    Cinsiyet ve Yaş Şartları:

    Harp Okullarına kadın ve erkek adaylar alınırken, Astsubay Meslek Yüksekokullarına yalnızca erkek adaylar kabul edilecektir.
    Harp Okulları için adayın 01 Ocak 2004 ve sonrası doğumlu olması gerekir (en fazla 20 yaşında).
    Astsubay Meslek Yüksekokulları için adayın 01 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu olması gerekir (en fazla 21 yaşında).

    MSÜ BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | ÖSYM AİS MSÜ başvurusu nasıl yapılır? Şartlar...

    Eğitim Durumu: Lise ve dengi okulların son sınıfında okuyanlar veya 2022-2023 yıllarında mezun olan adaylar başvurabilir.

    ÖSYM 2024-MSÜ Sınavı Katılımı: Adayların, 2024-MSÜ sınavına katılması ve Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen taban puanı alması gerekmektedir.

    Adli Sicil ve Sağlık Durumu: Adayların, suçlu olmamaları, belirli suçlardan dolayı herhangi bir ceza almamaları ve askeri okullar için belirlenen sağlık raporlarını almış olmaları gerekmektedir.

    MSÜ BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | ÖSYM AİS MSÜ başvurusu nasıl yapılır? Şartlar...

    YKS Katılımı: Harp Okulları için YKS'nin Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Puan türlerinden belirlenen taban puanını almış olmak gerekir.

    MSÜ BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | ÖSYM AİS MSÜ başvurusu nasıl yapılır? Şartlar...

    Başvuru İçin Gerekli Belgeler

    Başvuru ücreti
    Öğrenci belgesi veya lise diploması
    Sağlık raporu

    MSÜ BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | ÖSYM AİS MSÜ başvurusu nasıl yapılır? Şartlar...

    Sonuçlar ve Sonraki Aşamalar

    Sınav sonuçları 18 Mart 2025'te açıklanacak ve adaylar, tercihlerine göre ikinci aşamaya çağrılacaklardır.

    Başvuru süreciyle ilgili daha fazla bilgi için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden detaylı bilgilere ulaşılabilir.

    MSÜ BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | ÖSYM AİS MSÜ başvurusu nasıl yapılır? Şartlar...

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