MSÜ BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | ÖSYM AİS MSÜ başvurusu nasıl yapılır? Şartlar...

MSÜ Sınavı Ne Zaman? MSÜ sınavı, ÖSYM sınav takvimine göre 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. Sınav süresi 165 dakika olacak ve sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

MSÜ Başvuru Şartları Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Çifte vatandaşlık durumu olan adaylar başvurabilir, ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olduklarında diğer vatandaşlıklarını terk etmeleri gerekmektedir. Cinsiyet ve Yaş Şartları: Harp Okullarına kadın ve erkek adaylar alınırken, Astsubay Meslek Yüksekokullarına yalnızca erkek adaylar kabul edilecektir.

Harp Okulları için adayın 01 Ocak 2004 ve sonrası doğumlu olması gerekir (en fazla 20 yaşında).

Astsubay Meslek Yüksekokulları için adayın 01 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu olması gerekir (en fazla 21 yaşında).

Eğitim Durumu: Lise ve dengi okulların son sınıfında okuyanlar veya 2022-2023 yıllarında mezun olan adaylar başvurabilir. ÖSYM 2024-MSÜ Sınavı Katılımı: Adayların, 2024-MSÜ sınavına katılması ve Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen taban puanı alması gerekmektedir. Adli Sicil ve Sağlık Durumu: Adayların, suçlu olmamaları, belirli suçlardan dolayı herhangi bir ceza almamaları ve askeri okullar için belirlenen sağlık raporlarını almış olmaları gerekmektedir.

YKS Katılımı: Harp Okulları için YKS'nin Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Puan türlerinden belirlenen taban puanını almış olmak gerekir.