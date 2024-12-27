İŞKUR 79 bin 297 personel alımı: KPSS şartı yok! İŞKUR’dan dev istihdam fırsatı...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayışında olan vatandaşlar için temizlik görevlisi, aşçı, güvenlik yetkilisi, şoför ve elektrik teknisyeni gibi pek çok farklı kadroda alım yapılacağını paylaştı. Başvuru için KPSS şartının gerekli olmadığını belirten İŞKUR, mevcut ilanlarla işsizliğin en aza indirilmesi ve istihdamın artırılmasını hedefliyor. Ülke genelinde yapılacak alımlar, farklı sektörlerde iş fırsatı sağlıyor. Peki, hangi kadrolarda kaç kişilik alım gerçekleştirilecek? İşte sürece dair detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
İLK ADIM: İŞKUR ÜYELİĞİ OLUŞTURMAK
Açık başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Müracaat etmek isteyenlerin öncelikle İŞKUR'a üye olmaları ve ilan sayfasında yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurmaları önem arz ediyor.
İlanlara ilişkin detaylar ve başvuru koşulları, İŞKUR'un resmi platformunda mevcut. İş sahibi olma şansını yakalamak isteyenler, ilgili sayfadan başvuru sürecini yakından takip edebilirler.
ÜYELİK OLUŞTURMA EKRANI
(Takvim Foto Arşiv)
AÇIK KADROLAR VE KONTENJAN BİLGİSİ
- BEDEN İŞÇİSİ (GENEL) (17.278)
- TEMİZLİK GÖREVLİSİ (2.740)
- MAKİNECİ (DİKİŞ) (1.967)
- SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI (1.416)
- KONFEKSİYON İŞÇİSİ (1.243)
- PAKETLEME İŞÇİSİ (1.167)
- SERVİS ELEMANI (GARSON) (1.114)
- AMBAR/DEPO GÖREVLİSİ (1.077)
- KAMYON ŞOFÖRÜ (1.015)