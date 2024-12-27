İŞKUR 79 bin 297 personel alımı: KPSS şartı yok! İŞKUR’dan dev istihdam fırsatı...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayışında olan vatandaşlar için temizlik görevlisi, aşçı, güvenlik yetkilisi, şoför ve elektrik teknisyeni gibi pek çok farklı kadroda alım yapılacağını paylaştı. Başvuru için KPSS şartının gerekli olmadığını belirten İŞKUR, mevcut ilanlarla işsizliğin en aza indirilmesi ve istihdamın artırılmasını hedefliyor. Ülke genelinde yapılacak alımlar, farklı sektörlerde iş fırsatı sağlıyor. Peki, hangi kadrolarda kaç kişilik alım gerçekleştirilecek? İşte sürece dair detaylar...