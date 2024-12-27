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İŞKUR 79 bin 297 personel alımı: KPSS şartı yok! İŞKUR'dan dev istihdam fırsatı...

Türkiye İş Kurumu, ülke genelinde KPSS şartsız toplam 79 bin 297 personel alımı yapacağını açıkladı. İŞKUR resmi sitesi üzerinden başvuruya açılan iş ilanları kapsamında müsait kadrolar ve bu kadrolara alınacak personel sayısı kesinleşti. İşte sürece ilişkin detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 16:46 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 16:54
İŞKUR 79 bin 297 personel alımı: KPSS şartı yok! İŞKUR’dan dev istihdam fırsatı...

İÇİNDEKİLER

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    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayışında olan vatandaşlar için temizlik görevlisi, aşçı, güvenlik yetkilisi, şoför ve elektrik teknisyeni gibi pek çok farklı kadroda alım yapılacağını paylaştı. Başvuru için KPSS şartının gerekli olmadığını belirten İŞKUR, mevcut ilanlarla işsizliğin en aza indirilmesi ve istihdamın artırılmasını hedefliyor. Ülke genelinde yapılacak alımlar, farklı sektörlerde iş fırsatı sağlıyor. Peki, hangi kadrolarda kaç kişilik alım gerçekleştirilecek? İşte sürece dair detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İLK ADIM: İŞKUR ÜYELİĞİ OLUŞTURMAK

    Açık başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Müracaat etmek isteyenlerin öncelikle İŞKUR'a üye olmaları ve ilan sayfasında yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurmaları önem arz ediyor.

    İlanlara ilişkin detaylar ve başvuru koşulları, İŞKUR'un resmi platformunda mevcut. İş sahibi olma şansını yakalamak isteyenler, ilgili sayfadan başvuru sürecini yakından takip edebilirler.

    ÜYELİK OLUŞTURMA EKRANI

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AÇIK KADROLAR VE KONTENJAN BİLGİSİ

    - BEDEN İŞÇİSİ (GENEL) (17.278)

    - TEMİZLİK GÖREVLİSİ (2.740)

    - MAKİNECİ (DİKİŞ) (1.967)

    - SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI (1.416)

    - KONFEKSİYON İŞÇİSİ (1.243)

    - PAKETLEME İŞÇİSİ (1.167)

    - SERVİS ELEMANI (GARSON) (1.114)

    - AMBAR/DEPO GÖREVLİSİ (1.077)

    - KAMYON ŞOFÖRÜ (1.015)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    - ÖN MUHASEBECİ (941)

    - ŞOFÖR-YÜK TAŞIMA (922)

    - İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ (862)

    - REYON GÖREVLİSİ (807)

    - BÜRO MEMURU (GENEL) (801)

    - KASİYER (765)

    - GAZALTI KAYNAKÇISI (MIG-MAG KAYNAKÇISI) (625)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    - ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ) (611)

    - SATIŞ DANIŞMANI / UZMAN YARDIMCISI (607)

    - GÜVENLİK GÖREVLİSİ (569)

    - BULAŞIKÇI (STEVARD) (568)

    - ELEKTRİKÇİ (GENEL) (535)

    - DEPO İŞÇİSİ (ELLEÇLEME) (534)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    - PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA) (528)

    - FORKLİFT OPERATÖRÜ (516)

    - AŞÇI (484)

    - MARKET ELEMANI (484)

    - PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI (460)

    - BEDEN İŞÇİSİ (TEMİZLİK) (455)

    - KAYNAKÇI (430)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    - AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI (POMPACI) (428)

    - ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ (422)

    - MUTFAK GÖREVLİSİ (421)

    - KALİTE KONTROLCÜ (400)

    - SEVKİYAT GÖREVLİSİ (398)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    - AŞÇI YARDIMCISI (374)

    - LOJİSTİK ELEMANI (364)

    - GENEL ALAN TEMİZLEME GÖREVLİSİ/MEYDANCI (329)

    - ELEKTRİK TEKNİSYENİ (328)

    - MEKANİK BAKIM ONARIMCISI (309)

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