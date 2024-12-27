81 ilde 5 bin 320 kişi istihdam edilecek: İŞKUR 2025 yılı kamu alımları başladı!

Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ), 2025 yılı için kamu personeli alımlarını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi birçok kurum, toplamda 5 bin 320 memur ve işçi alımı gerçekleştirecek.

Fotoğraflar: AA

📌 BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu personeli alımlarında adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular İŞKUR'un resmi platformları üzerinden ya da ilgili kurumların belirttiği yöntemlerle gerçekleştirilecek . Başvuru süreci Aralık ayının son günleri ile Ocak 2025'in ilk haftalarında devam edecek.

HANGİ KURUM, HANGİ KADROLAR İÇİN ALIM YAPACAK?

Milli Savunma Bakanlığı

Pozisyon: Sözleşmeli personel

Alım Sayısı: 1000 kişi

Şartlar: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygunluk aranıyor.

Sağlık Bakanlığı

Pozisyon: Müfettiş Yardımcısı

Alım Sayısı: 25 kişi

Şartlar: Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen şartların karşılanması gerekiyor.