81 ilde 5 bin 320 kişi istihdam edilecek: İŞKUR 2025 yılı kamu alımları başladı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılı için kamu personeli alımlarını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi birçok kurum, toplamda 5 bin 320 memur ve işçi alımı gerçekleştirecek.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılı için kamu personeli alımlarını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi birçok kurum, toplamda 5 bin 320 memur ve işçi alımı gerçekleştirecek.
📌 BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ
İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu personeli alımlarında adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular İŞKUR'un resmi platformları üzerinden ya da ilgili kurumların belirttiği yöntemlerle gerçekleştirilecek. Başvuru süreci Aralık ayının son günleri ile Ocak 2025'in ilk haftalarında devam edecek.
HANGİ KURUM, HANGİ KADROLAR İÇİN ALIM YAPACAK?
Milli Savunma Bakanlığı
Pozisyon: Sözleşmeli personel
Alım Sayısı: 1000 kişi
Şartlar: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygunluk aranıyor.
Pozisyon: Müfettiş Yardımcısı
Alım Sayısı: 25 kişi
Şartlar: Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen şartların karşılanması gerekiyor.
Pozisyon: Uzman Yardımcısı
Alım Sayısı: 29 kişi
Şartlar: 9. derece kadro için uygunluk şartı aranıyor.
Pozisyon: Sözleşmeli personel
Alım Sayısı: 4000 kişi
Şartlar: KPSS 2024 B grubu puanı temel alınacak.
Pozisyon: Stajyer Kontrolör
Şartlar: Genel İdare Hizmetleri sınıfında görev yapabilecek nitelikler aranıyor.
Pozisyon: Sözleşmeli Bilişim Personeli
Şartlar: 31 Aralık 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik doğrultusunda teknik yeterlilik aranıyor.
Pozisyon: Sözleşmeli Bilişim Personeli
Alım Sayısı: 11 kişi
Şartlar: Teknik yeterlilik şartı bulunuyor.
BAŞVURU DETAYLARI
Başvuru yapmak isteyen adayların, İŞKUR'un resmi internet sitesinden veya ilgili kurumların ilan platformlarından güncel başvuru şartlarını ve tarihlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Başvuruların sonuçları, ilanı yapan kurumların resmi web siteleri üzerinden duyurulacak.