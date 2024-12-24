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Öğretmenlik kariyer basamakları kılavuzu 2024! MEB uzman öğretmen ve başöğretmenlik eğitim başvuruları başladı mı, şartları neler?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024 yılı öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerleme için uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programlarının başvuru tarihlerini duyurdu. Aday öğretmenlik ve öğretmenlik mesleği kariyer basamakları yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan “2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz” erişime açıldı.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 09:29 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 08:23
Öğretmenlik kariyer basamakları kılavuzu 2024! MEB uzman öğretmen ve başöğretmenlik eğitim başvuruları başladı mı, şartları neler?

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    Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlik kariyer basamaklarıyla ilgili merakla beklenen takvim ve kılavuzu yayımladı. Resmi eğitim kurumlarında öğretmen ve uzman öğretmen olarak görev yapanlar Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvurmak için başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları konusunda il değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden 25 Aralık 2024 – 1 Ocak 2025 tarihleri arasında başvuruda bulunacaklardır.

    Süresi içinde başvuru yapmayanlar 20 Ocak 2025 - 27 Ocak 2025 tarihleri arasında ek başvuruda bulunabileceklerdir.

    2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz İçin Tıklayınız

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenlerden eğitim programına başvuruda bulunacakların başvuruları, görev yaptıkları kurumlar tarafından yapılacak planlama doğrultusunda alınacaktır. Eğitim programına başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, görev yaptıkları kurumlarca tespit edilerek şartları taşıyanların listesi EK-2 takvim doğrultusunda Bakanlığa gönderilecektir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    UZMAN ÖĞRETMEN/BAŞÖĞRETMEN ÜNVANI İÇİN ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?

    1. Uzman öğretmen ünvanı için;

    i. Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

    ii. Hâlen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

    iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

    iv. Uzman öğretmen ünvanı için düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

    2. Başöğretmen ünvanı için;

    i. Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

    ii. Hâlen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

    iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

    iv. Başöğretmen ünvanı için düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ayrıca, 18/10/2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler; 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte yirmi yıllık çalışma süresini tamamlamak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak ve Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamak kaydıyla başöğretmen ünvanı alabileceklerdir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    SERTİFİKALAR NE ZAMAN VERİLECEK?

    Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı sertifikaları, 27 Aralık 2024'ten itibaren düzenlenecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı verilenler, sertifikalarının düzenlendiği tarihten itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.

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