Öğretmenlik kariyer basamakları kılavuzu 2024! MEB uzman öğretmen ve başöğretmenlik eğitim başvuruları başladı mı, şartları neler?

(Takvim Foto Arşiv)

UZMAN ÖĞRETMEN/BAŞÖĞRETMEN ÜNVANI İÇİN ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?

1. Uzman öğretmen ünvanı için;



i. Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,



ii. Hâlen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,



iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,



iv. Uzman öğretmen ünvanı için düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,



2. Başöğretmen ünvanı için;



i. Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,



ii. Hâlen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,



iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,



iv. Başöğretmen ünvanı için düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.