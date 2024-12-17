112. Dönem ÖGG soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 112. Dönem Temel Eğitim ve 88. Dönem Yenileme Eğitimi Sınav Kılavuzunu yayımlayarak sınav tarihi ve diğer önemli bilgileri adaylarla paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 112. Dönem Temel Eğitim ve 88. Dönem Yenileme Eğitimi Sınav Kılavuzunu yayımlayarak sınav tarihi ve diğer önemli bilgileri adaylarla paylaştı.
Sınav Tarihi ve Başlangıç Saati
15 Aralık 2024 Pazar günü yapılan Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı saat 10.00'da başladı. Adaylar, yazılı sınavda başarı sağlamak için sınav süresince dikkatli bir şekilde soruları yanıtladı.
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖGG sınav sonuçları 17 Aralık 2024 tarihinde yayımlanacak olan sınav soruları ve cevap anahtarlarının ardından 3 Ocak 2025 tarihinde adayların erişimine sunulacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra, adaylar 6-8 Ocak 2025 tarihleri arasında itirazda bulunabilecek.
Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayınlanacak?
Dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları, 17 Aralık 2024 tarihinde erişime açılacak. Bu tarihten itibaren adaylar, sınavda yer alan soruları ve cevaplarını inceleme fırsatı bulacak. Ayrıca, sınav sorularına yapılacak itirazlar 18-20 Aralık tarihleri arasında kabul edilecek.
Sınav İtiraz Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Yazılı sınav sorularına yapılan itirazların sonuçları ise 27 Aralık 2024 tarihinde duyurulacak. Adaylar, sınav soruları hakkında yapılan değerlendirmelere itiraz etmek için bu tarihe kadar başvurabilecek.
Sınav Sonuçlarına İtiraz Süreci ve Sonuç Tarihi
Adaylar, sınav sonuçlarına itiraz etmek istediklerinde 6-8 Ocak 2025 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Bu itirazların sonuçları ise 10 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.
Özetle, 112. Dönem ÖGG sınavı ve sürecine dair tüm kritik tarihler netleşmiş oldu. Adaylar, sınav sonuçlarını merakla beklerken, itiraz süreçlerini de takip edebilecek.