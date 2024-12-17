112. Dönem ÖGG soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 112. Dönem Temel Eğitim ve 88. Dönem Yenileme Eğitimi Sınav Kılavuzunu yayımlayarak sınav tarihi ve diğer önemli bilgileri adaylarla paylaştı.

(Takvim Foto Arşiv) Sınav Tarihi ve Başlangıç Saati 15 Aralık 2024 Pazar günü yapılan Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı saat 10.00'da başladı. Adaylar, yazılı sınavda başarı sağlamak için sınav süresince dikkatli bir şekilde soruları yanıtladı.