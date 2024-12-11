DSİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2024? DSİ 515 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi...

(Takvim Foto Arşiv)
Noter Kurası ile Alınacak 263 İşçi
DSİ, farklı pozisyonlar için 263 işçiyi noter huzurunda kura yöntemiyle belirleyecek. İşte alım yapılacak kadrolar ve sayıları:
Sürveyan: 54 kişi
Sondaj İşçisi: 48 kişi
Teknisyen: 35 kişi
Bakımcı-Yağcı: 23 kişi
Aşçı Yardımcısı: 23 kişi
Usta Yardımcısı: 19 kişi
Topograf: 17 kişi
Düz İşçi: 13 kişi
Laborant Yardımcısı: 8 kişi
Su Dağıtım Teknisyeni: 8 kişi
Trelyer Operatör Yardımcısı: 4 kişi
Hidrolog Yardımcısı: 3 kişi
Alet Operatörü: 2 kişi
Jeofizik Teknisyeni: 2 kişi
Bekçi: 1 kişi
Sınav ile Alınacak 252 İşçi
(Takvim Foto Arşiv)
Noter kurası dışında, sınav yoluyla alınacak 252 işçi için belirlenen pozisyonlar ise şu şekilde:
Ekskavatör Operatörü: 198 kişi
Dozer Operatörü: 53 kişi
Greyder Operatörü: 1 kişi