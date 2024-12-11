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DSİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2024? DSİ 515 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi...

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün sürekli işçi alımı için başlattığı süreçte heyecan dorukta. Adaylar noter huzurunda yapılacak kura çekimini bekliyor. Kura sonuçları işçi alımı için yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava katılacak isimleri belirleyecek.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 06:13 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 07:08
DSİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2024? DSİ 515 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi...

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 515 sürekli işçi alımı için süreç başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 29 Kasım 2024 Cuma günü sona erdi. 263 işçi noter kurasıyla, 252 işçi ise sınav yöntemiyle alınacak. Adaylar kura çekimi ve sonuç açıklama tarihini büyük bir heyecanla bekliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DSİ Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 263 işçi alımı için kura çekim sürecine hazırlanıyor. Başvurular 29 Kasım 2024 tarihinde sona ererken, adaylar heyecanla kura çekim tarihini bekliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi, 16 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.

Kura sonuçları ve isim listesi, DSİ'nin resmi web sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar, sonuçlara https://www.dsi.gov.tr/Duyuru/DuyuruListe adresinden ulaşabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DSİ Başarı Puanı Kaç Olacak?

Kura çekim sürecinin ardından, belirli pozisyonlar için yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar gerçekleştirilecek. Bu sınavlar, mesleki bilgi ve becerilere yönelik olacak şekilde planlandı. Adayların başarılı kabul edilmesi için sınavlardan 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Noter Kurası ile Alınacak 263 İşçi

DSİ, farklı pozisyonlar için 263 işçiyi noter huzurunda kura yöntemiyle belirleyecek. İşte alım yapılacak kadrolar ve sayıları:

Sürveyan: 54 kişi

Sondaj İşçisi: 48 kişi

Teknisyen: 35 kişi

Bakımcı-Yağcı: 23 kişi

Aşçı Yardımcısı: 23 kişi

Usta Yardımcısı: 19 kişi

Topograf: 17 kişi

Düz İşçi: 13 kişi

Laborant Yardımcısı: 8 kişi

Su Dağıtım Teknisyeni: 8 kişi

Trelyer Operatör Yardımcısı: 4 kişi

Hidrolog Yardımcısı: 3 kişi

Alet Operatörü: 2 kişi

Jeofizik Teknisyeni: 2 kişi

Bekçi: 1 kişi

Sınav ile Alınacak 252 İşçi

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Noter kurası dışında, sınav yoluyla alınacak 252 işçi için belirlenen pozisyonlar ise şu şekilde:

Ekskavatör Operatörü: 198 kişi

Dozer Operatörü: 53 kişi

Greyder Operatörü: 1 kişi

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