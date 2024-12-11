DSİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2024? DSİ 515 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi...

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 515 sürekli işçi alımı için süreç başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 29 Kasım 2024 Cuma günü sona erdi. 263 işçi noter kurasıyla, 252 işçi ise sınav yöntemiyle alınacak. Adaylar kura çekimi ve sonuç açıklama tarihini büyük bir heyecanla bekliyor.

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DSİ Başarı Puanı Kaç Olacak?

Kura çekim sürecinin ardından, belirli pozisyonlar için yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar gerçekleştirilecek. Bu sınavlar, mesleki bilgi ve becerilere yönelik olacak şekilde planlandı. Adayların başarılı kabul edilmesi için sınavlardan 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekiyor.