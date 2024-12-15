Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Hazine ve Maliye Bakanlığı işçi alımı şartları neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı , Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanla 456 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık farklı alanlarda görevlendirilecek personel alımıyla ilgili başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini açıkladı.

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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakanlıkta 14 çözümleyici sistem programcısı, 13 programcı, 3 mütercim-tercüman, 22 mühendis, 128 büro personeli, 202 destek personeli, 28 koruma ve güvenlik görevlisi ile 46 tekniker olmak üzere 456 sözleşmeli personel istihdam edilecek.