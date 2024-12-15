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Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Hazine ve Maliye Bakanlığı işçi alımı şartları neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli branşlarda görevlendirilecek 456 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık farklı alanlarda çalışacak personellerini seçmek üzere başvuru sürecini başlatacak. Adaylar başvurularını belirtilen tarihlerde yaparak bürokratik süreçte yer alabilme fırsatı elde edebilecek.

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 17:11 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 17:11
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Hazine ve Maliye Bakanlığı işçi alımı şartları neler?

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    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 456 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık farklı alanlarda görevlendirilecek personel alımıyla ilgili başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini açıkladı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    Bakanlıkta 14 çözümleyici sistem programcısı, 13 programcı, 3 mütercim-tercüman, 22 mühendis, 128 büro personeli, 202 destek personeli, 28 koruma ve güvenlik görevlisi ile 46 tekniker olmak üzere 456 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Pozisyonlara başvurular 16-27 Aralık'ta yapılacak. Adaylar, başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    SINAV NE ZAMAN?

    Giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat-7 Mart 2025 tarihleri aralığında Ankara'da yapılacak.

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