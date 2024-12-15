Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Hazine ve Maliye Bakanlığı işçi alımı şartları neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 456 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık farklı alanlarda görevlendirilecek personel alımıyla ilgili başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 456 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık farklı alanlarda görevlendirilecek personel alımıyla ilgili başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini açıkladı.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Bakanlıkta 14 çözümleyici sistem programcısı, 13 programcı, 3 mütercim-tercüman, 22 mühendis, 128 büro personeli, 202 destek personeli, 28 koruma ve güvenlik görevlisi ile 46 tekniker olmak üzere 456 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
Pozisyonlara başvurular 16-27 Aralık'ta yapılacak. Adaylar, başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.
SINAV NE ZAMAN?
Giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat-7 Mart 2025 tarihleri aralığında Ankara'da yapılacak.