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KPSS 2024/2 yerleştirme tercih kılavuzu yayımlandı mı? Merkezi atamalar ne zaman? KPSS MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024

Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen vatandaşlar, KPSS 2024/2 merkezi atama sürecine odaklandı. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih başvuru kılavuzu ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara 2. yerleştirme yapılacak. Adaylar KPSS puanlarına göre tercihlerini yaparak hayallerindeki mesleğe bir adım daha yaklaşacak. İşte KPSS 2024/2 merkezi atama takvimi ve detayları.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 13:39 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 09:57
KPSS 2024/2 yerleştirme tercih kılavuzu yayımlandı mı? Merkezi atamalar ne zaman? KPSS MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024

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    ÖSYM, 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılacak merkezi yerleştirme tarihlerini duyurdu. Takvime göre, KPSS-2024/2 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında alınacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    KPSS 2024/2 Tercih Kılavuzu Yayımlandı mı?

    Henüz yayımlanmayan tercih kılavuzu, adayların merkezi atama sürecinde yönlendirici olacak. Bu kılavuzda atama yapılacak kurumların isimleri, kontenjanlar ve pozisyonlara ilişkin bilgiler yer alacak. Adayların, tercih işlemleri öncesinde kılavuzu dikkatle incelemeleri önem taşıyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    KPSS Merkezi Yerleştirme Başvuruları Nereden Yapılacak?

    KPSS 2024/2 merkezi atama başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için başvurular 19-26 Aralık tarihleri aralığında kabul edilecek.

    Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak bireysel başvurularını tamamlayabilecek. Tercih süreci boyunca, belirlenen takvim çerçevesinde işlemlerin yapılması gerekiyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    KPSS Puanı Kaç Yıl Geçerli?

    KPSS puanlarının geçerlilik süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre zarfında kamu kurumlarına personel alımı yapılmadığı takdirde, puanın geçerlilik süresinin uzatılması veya sonraki yıllarda yapılan sınav puanlarının kullanılması gündeme gelebilir.

    KPSS Kadro Türleri: A ve B Grubu Nedir?

    Kamu görevlerine atamalarda, pozisyonlar iki ana gruba ayrılır:

    A Grubu Kadrolar:
    Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar tarafından düzenlenen özel yarışma sınavları ile girilen, belirli bir yetişme sürecinin ardından yeterlik sınavına tabi tutulan uzmanlık, denetim, müfettişlik gibi mesleklerdir.

    B Grubu Kadrolar:
    Genel ve katma bütçeli kamu kurumlarına yapılan, özel bir yarışma sınavı gerektirmeyen ilk atamalardır. Bu grupta, sağlık, öğretmenlik gibi meslekler ile diğer kamu hizmetleri bulunmaktadır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Merkezi Yerleştirmelerde Adaylara Uyarılar

    KPSS tercih sürecinde adayların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar:

    Kılavuz Bilgisi: Tüm adayların tercih işlemleri öncesinde kılavuzdaki detayları titizlikle incelemesi gerekiyor. Yanlış tercihler, yerleştirme işlemlerinde sıkıntı yaratabilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Süre Takibi: Başvurular yalnızca belirtilen tarihler arasında kabul edileceğinden, takvime uygun hareket etmek önemlidir.

    Sistem Erişimi: ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden tercih yapılırken, giriş bilgileri doğru ve güncel olmalıdır.

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