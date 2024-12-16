KPSS 2024/2 yerleştirme tercih kılavuzu yayımlandı mı? Merkezi atamalar ne zaman? KPSS MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024

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KPSS Puanı Kaç Yıl Geçerli?

KPSS puanlarının geçerlilik süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre zarfında kamu kurumlarına personel alımı yapılmadığı takdirde, puanın geçerlilik süresinin uzatılması veya sonraki yıllarda yapılan sınav puanlarının kullanılması gündeme gelebilir.

KPSS Kadro Türleri: A ve B Grubu Nedir?

Kamu görevlerine atamalarda, pozisyonlar iki ana gruba ayrılır:

A Grubu Kadrolar:

Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar tarafından düzenlenen özel yarışma sınavları ile girilen, belirli bir yetişme sürecinin ardından yeterlik sınavına tabi tutulan uzmanlık, denetim, müfettişlik gibi mesleklerdir.

B Grubu Kadrolar:

Genel ve katma bütçeli kamu kurumlarına yapılan, özel bir yarışma sınavı gerektirmeyen ilk atamalardır. Bu grupta, sağlık, öğretmenlik gibi meslekler ile diğer kamu hizmetleri bulunmaktadır.