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KPSS şartsız, 32.000 TL maaş! İŞKUR'dan yeni haber geldi

Türkiye genelinde iş arayanlar için heyecan verici bir haber İŞKUR'dan geldi. Kurum, KPSS şartı aramadan bekçi alımı yapacak olan firmaların ilanlarını yayımladı. Özellikle büyük şehirlerdeki yoğun ilgiyle birlikte, kamu ve özel sektör arasında istihdam olanakları genişliyor. İşte detaylar!

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 09:10 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 09:10
KPSS şartsız, 32.000 TL maaş! İŞKUR’dan yeni haber geldi

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Bekçi Alımı İçin Başvuru Şartları Neler?

İŞKUR, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde en az lise mezunu adayların başvurabileceği bekçi alımı ilanlarını duyurdu. KPSS puanı gerekmemesi, bu ilanları iş arayanlar için daha cazip hale getiriyor.

İŞKUR’dan yeni haber geldi: KPSS şartsız, 32.000 TL maaş!

Başvuru için aranan genel şartlar ise şunlar:

  • Görevin gerektirdiği bedensel ve ruhsal sağlığa sahip olmak,
  • Ekip çalışmasına uyum sağlayabilmek,
  • Dikkatli ve detay odaklı olmak,
  • Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,
  • Sorun çözme ve sorumluluk alma yeteneği,
  • İnsan ilişkilerinde uyumlu ve iletişim becerilerine sahip olmak.
İŞKUR’dan yeni haber geldi: KPSS şartsız, 32.000 TL maaş!

Bekçi Alımı İlanları Hangi Şehirlerde?

İŞKUR'un resmi web sitesinde yer alan ilanlara göre, özellikle şu şehirlerde bekçi alımları öne çıkıyor:

  • Diyarbakır (Başvuru Son Tarihi: 26.12.2024, Ref. No: 00008675972)
  • Kayseri (Başvuru Son Tarihi: 25.12.2024, Ref. No: 00008674848)
  • Tekirdağ (Başvuru Son Tarihi: 25.12.2024, Ref. No: 00008675320)
  • İstanbul (Başvuru Son Tarihi: 24.12.2024, Ref. No: 00008671638, 00008672091, 00008672475)
  • Çorum (Başvuru Son Tarihi: 24.12.2024, Ref. No: 00008672954)
  • Antalya (Başvuru Son Tarihi: 24.12.2024, Ref. No: 00008673091)
  • Kocaeli (Başvuru Son Tarihi: 23.12.2024, Ref. No: 00008643109)
İŞKUR’dan yeni haber geldi: KPSS şartsız, 32.000 TL maaş!

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

İlanlara başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden üye girişi yaparak ilgili ilan numarasını kullanabilir. İlan detaylarını dikkatle inceleyip, başvuru formunu doldurmak yeterlidir. Ayrıca, İŞKUR il müdürlüklerinden de yüz yüze destek alınabilir.

İŞKUR’dan yeni haber geldi: KPSS şartsız, 32.000 TL maaş!

İlanların büyük bir kısmı Aralık ayı sonuna kadar geçerli. Bu fırsatları kaçırmamak için başvurunuzu bir an önce yapmayı unutmayın. İŞKUR'un yayımladığı bu ilanlar, KPSS şartı aranmaması nedeniyle geniş bir kitleye hitap ediyor. Siz de bu fırsatlardan faydalanarak yeni bir kariyer adımı atabilirsiniz!

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR’dan yeni haber geldi: KPSS şartsız, 32.000 TL maaş!

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