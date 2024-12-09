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AFAD BAŞVURU E-DEVLET 2024: 1000 arama ve kurtarma teknikeri şartları neler? AFAD personel alımı sınavı ne zaman?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son yaptığı duyuru ile 1000 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alacağını açıkladı. Bu alım özellikle afet ve acil durumlar için kritik öneme sahip olan arama-kurtarma çalışmalarında görev alacak teknik personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak. Adaylar için başvuru süreci, şartlar ve detaylar merak konusu oldu. İşte AFAD 1000 personel alımına dair tüm bilgiler!

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 13:32 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 13:32
AFAD BAŞVURU E-DEVLET 2024: 1000 arama ve kurtarma teknikeri şartları neler? AFAD personel alımı sınavı ne zaman?

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AFAD, 1000 arama ve kurtarma teknikeri alımına başvuru sürecini 9 Aralık 2024'te başlatıyor ve başvurular 17 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla alınacak. Adayların, başvurularını yalnızca Kariyer Kapısı üzerinden yapmaları gerektiği vurgulanıyor. Başvuru yapmayan adayların başvuruları geçerli sayılmayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuruda bulunacak adayların taşıması gereken bir dizi şart bulunuyor. İşte bu şartlardan bazıları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

30 yaşını doldurmamış olmak (17 Aralık 1995 ve sonrasında doğmuş olmak),

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Boy ve kilo koşullarını sağlamak: Erkeklerde boyun 1.60 metre ile 1.90 metre arasında, kadınlarda ise 1.55 metre ile 1.80 metre arasında olması ve boy-kilo oranının ±10 kg farkla uyumlu olması gerekiyor.

Fiziksel, ruhsal ve işitsel engelli olmamak

Farklı coğrafi koşullarda ve iklim şartlarında görev yapmaya uygun olmak

Bu şartlar, sadece fiziksel yeterlilik değil, aynı zamanda afet ve acil durumlarda etkin bir şekilde görev yapabilecek adayları belirlemek amacıyla belirlenmiş.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru süreci e-Devlet üzerinden yapılacak ve başvurular yalnızca Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla alınacak. Başvuru süresi 9 Aralık ile 17 Aralık 2024 tarihleri arasında olacak. Adaylar sadece bir il için başvuru yapabilecek.

Başvuru için önceden belirlenen diğer şartları sağlayan adaylar, sınav sürecine dahil edilecekler. Başvuru yapmadan önce adayların belirtilen şartları dikkatle incelemeleri ve başvuru tarihlerini kaçırmamaları önem taşıyor.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru Sonrası Süreç ve Sınav

Başvurular tamamlandıktan sonra, AFAD tarafından belirlenen sınav tarihlerine göre adaylar değerlendirilecek. Sınav süreci, adayların sadece fiziksel yeterliliklerini değil, aynı zamanda teorik bilgilerini de ölçen bir aşamayı kapsayacak. Başarılı olan adaylar, sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri olarak görev almaya başlayacaklar.

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