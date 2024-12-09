AFAD BAŞVURU E-DEVLET 2024: 1000 arama ve kurtarma teknikeri şartları neler? AFAD personel alımı sınavı ne zaman?

AFAD, 1000 arama ve kurtarma teknikeri alımına başvuru sürecini 9 Aralık 2024'te başlatıyor ve başvurular 17 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla alınacak. Adayların, başvurularını yalnızca Kariyer Kapısı üzerinden yapmaları gerektiği vurgulanıyor. Başvuru yapmayan adayların başvuruları geçerli sayılmayacak.

30 yaşını doldurmamış olmak (17 Aralık 1995 ve sonrasında doğmuş olmak),

Başvuruda bulunacak adayların taşıması gereken bir dizi şart bulunuyor. İşte bu şartlardan bazıları:

(Takvim Foto Arşiv)

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Boy ve kilo koşullarını sağlamak: Erkeklerde boyun 1.60 metre ile 1.90 metre arasında, kadınlarda ise 1.55 metre ile 1.80 metre arasında olması ve boy-kilo oranının ±10 kg farkla uyumlu olması gerekiyor.

Fiziksel, ruhsal ve işitsel engelli olmamak

Farklı coğrafi koşullarda ve iklim şartlarında görev yapmaya uygun olmak

Bu şartlar, sadece fiziksel yeterlilik değil, aynı zamanda afet ve acil durumlarda etkin bir şekilde görev yapabilecek adayları belirlemek amacıyla belirlenmiş.