32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 12 bin polis başvuru sonuçları açıklandı mı?

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Polis olma hayali kuran binlerce adayın yakından takip ettiği 32. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) ön başvuru süreci devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 12 bin polis alımı için başvuru sürecini tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi.

(Takvim Foto Arşiv) 32. Dönem POMEM Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 32. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) ön başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi, polis olmak isteyen binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığı, başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmasa da önceki dönemlere bakıldığında sonuçların aralık ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.