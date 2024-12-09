32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 12 bin polis başvuru sonuçları açıklandı mı?

(Takvim Foto Arşiv)
Ön Başvuru Tarihleri ve Şartları
Dönem POMEM ön başvuruları, 21 Kasım 2024 tarihinde başladı. Adaylar, başvurularını 21 Kasım-9 Aralık 2024 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak gerçekleştirebilecek.
Başvuru süreci tamamlandıktan sonra sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat aşamalarına katılacak.
(Takvim Foto Arşiv)
Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?
Polis adaylarının başvuru sürecinde izlemeleri gereken aşamalar şu şekilde:
e-Devlet Üzerinden Başvuru: Adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesine giriş yaparak ön başvurularını tamamlıyor.
Fiziksel Yeterlilik Sınavı: Ön başvuru sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, fiziksel yeterlilik sınavına katılıyor.
Mülakat: Fiziksel sınavı geçen adaylar, sözlü mülakat aşamasına davet ediliyor.
Başvuru sürecinin her aşamasında adayların, Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurularını dikkatle takip etmesi öneriliyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Sonuçlar için Gözler Polis Akademisi'nde
32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçlarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını yine Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden öğrenebilecek. Başvuru süreciyle ilgili tüm gelişmeler anlık olarak duyurulacak.