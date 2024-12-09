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32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 12 bin polis başvuru sonuçları açıklandı mı?

Polis olma hayali kuran binlerce aday 32. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) ön başvuru sonuçlarının açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından yürütülen bu süreçte 12 bin polis alımı gerçekleştirilecek. Başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihlerle ilgili resmi bir açıklama yapılmasını sabırsızlıkla takip ediyor.

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 06:00 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 07:10
32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 12 bin polis başvuru sonuçları açıklandı mı?

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Polis olma hayali kuran binlerce adayın yakından takip ettiği 32. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) ön başvuru süreci devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 12 bin polis alımı için başvuru sürecini tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

32. Dönem POMEM Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

32. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) ön başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi, polis olmak isteyen binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığı, başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmasa da önceki dönemlere bakıldığında sonuçların aralık ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

12 Bin Polis Alımı Yapılacak

32. Dönem kapsamında, Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine toplamda 12 bin polis alımı yapılacak. Bu alımlar şu şekilde dağıtıldı:

Lisans Mezunları: KPSS P3 puan türünden en az 60,00 puan alan 8.160 erkek ve 1.440 kadın,

Önlisans Mezunları: KPSS P93 puan türünden en az 65,00 puan alan 2.040 erkek ve 360 kadın aday.

Adayların, belirtilen taban puanları karşılamaları ve diğer gerekli şartları taşımaları gerekiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
Ön Başvuru Tarihleri ve Şartları

Dönem POMEM ön başvuruları, 21 Kasım 2024 tarihinde başladı. Adaylar, başvurularını 21 Kasım-9 Aralık 2024 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak gerçekleştirebilecek.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat aşamalarına katılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Polis adaylarının başvuru sürecinde izlemeleri gereken aşamalar şu şekilde:

e-Devlet Üzerinden Başvuru: Adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesine giriş yaparak ön başvurularını tamamlıyor.

Fiziksel Yeterlilik Sınavı: Ön başvuru sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, fiziksel yeterlilik sınavına katılıyor.

Mülakat: Fiziksel sınavı geçen adaylar, sözlü mülakat aşamasına davet ediliyor.

Başvuru sürecinin her aşamasında adayların, Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurularını dikkatle takip etmesi öneriliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sonuçlar için Gözler Polis Akademisi'nde

32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçlarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını yine Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden öğrenebilecek. Başvuru süreciyle ilgili tüm gelişmeler anlık olarak duyurulacak.

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