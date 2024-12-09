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Karayolları Genel Müdürlüğü 409 işçi alımı yapacak! | KGM işçi alımı şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2024 yılı için 409 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İlan, kamu işçiliği kariyerine adım atmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Başvurular için belirlenen tarih aralığı ve şartlar ise adaylar tarafından merakla bekleniyordu. KGM, başvuruları 9 Aralık 2024’te almaya başlayacak ve 13 Aralık 2024’e kadar devam edecek.

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 14:39 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 14:39
Karayolları Genel Müdürlüğü 409 işçi alımı yapacak! | KGM işçi alımı şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak?

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2024 yılı için 409 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Çeşitli meslek gruplarında yapılacak bu alımlar için başvuru süreci 9 Aralık 2024'te başlayacak ve 13 Aralık 2024'e kadar devam edecek. İlan, farklı uzmanlık alanlarında işe alım yapılacağını duyururken, başvuruda bulunacak adaylar için bazı özel şartlar ve başvuru süreçleri de belirtildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru Tarihleri ve Yöntemi

Başvurular, 9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 13 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar, esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden giriş yaparak "İş Arayan" linkiyle TC kimlik numarası ve şifre ile başvuru yapabilecekler. Ayrıca, başvurular hizmet noktaları ve Alo 170 hattı üzerinden de yapılabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Alınacak İşçi Sayısı ve Meslek Grupları

KGM, çeşitli meslek gruplarında işçi alımı yapacağını duyurdu. İlan detaylarında, başvurulabilecek mesleklerin listesi ve kontenjanlara dair ayrıntılar yer alıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Her meslek için belirlenen kontenjanlar ve gerekli nitelikler, başvuru kılavuzunda açıkça belirtilmiştir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru Şartları

Başvuru yapabilmek için adayların, KGM tarafından belirlenen genel şartları taşıması gerekiyor.

Bu şartlar arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ilanda belirtilen eğitim ve deneyim kriterlerine uymak gibi temel gereksinimler yer alıyor. Ayrıca, adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamaları gerektiği belirtiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu alım, KGM'de çalışma fırsatı arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru sürecini kaçırmamak ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığınızı kontrol etmek için başvuru kılavuzunu dikkatlice incelemeniz öneriliyor.

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