ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN 2025? MEB engelli öğretmen kadro ve branş dağılımı nasıl? Başvuru tarihleri

2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak engelli öğretmen atamasına dair beklentiler arttı. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirleyeceği kadro sayısının ardından, MEB'in atama sürecini duyurması bekleniyor.