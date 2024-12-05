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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN 2025? MEB engelli öğretmen kadro ve branş dağılımı nasıl? Başvuru tarihleri

2025 yılı için engelli öğretmen atamalarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz yıl yapılan 20 bin öğretmen ataması ve 2023 yılına ait 3 bin 500 engelli öğretmen ataması sonrasında engelli öğretmen adayları, 2025 yılında yapılacak atamalara dair yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Özellikle engelli öğretmen atama takvimi ve kadro dağılımı adayların en çok sorduğu sorular arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 09:59 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 09:59
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN 2025? MEB engelli öğretmen kadro ve branş dağılımı nasıl? Başvuru tarihleri

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2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak engelli öğretmen atamasına dair beklentiler arttı. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirleyeceği kadro sayısının ardından, MEB'in atama sürecini duyurması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bakan Tekin'den Engelli Öğretmen Ataması Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Nisan ayında katıldığı bir programda engelli öğretmen atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Tekin, sürecin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Aile ve Sosyal Bakanlığı, kendilerine verilen kadro sayısını diğer bakanlıklarla paylaşıyor ve MEB'e tahsis edilen kontenjanlar belirlendikten sonra engelli öğretmen atamaları yapılacak." ifadelerini kullanmıştı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kadro ve Branş Dağılımı Ne Zaman Açıklanacak?

Engelli öğretmen atamaları için kadro ve branş dağılımı henüz netleşmiş değil.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu bilgiler başvuru kılavuzu yayınlandığında kamuoyu ile paylaşılacak. Atama süreciyle ilgili olarak engelli öğretmen adayları kadro ve branş sayısına dair açıklamaların gelmesini bekliyor.

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