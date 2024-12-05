ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN 2025? MEB engelli öğretmen kadro ve branş dağılımı nasıl? Başvuru tarihleri

2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak engelli öğretmen atamasına dair beklentiler arttı. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirleyeceği kadro sayısının ardından, MEB'in atama sürecini duyurması bekleniyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Bakan Tekin'den Engelli Öğretmen Ataması Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Nisan ayında katıldığı bir programda engelli öğretmen atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.
(Takvim Foto Arşiv)
Tekin, sürecin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Aile ve Sosyal Bakanlığı, kendilerine verilen kadro sayısını diğer bakanlıklarla paylaşıyor ve MEB'e tahsis edilen kontenjanlar belirlendikten sonra engelli öğretmen atamaları yapılacak." ifadelerini kullanmıştı.