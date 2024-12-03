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AFAD 1000 personel alımı başvuruları ne zaman 2024? AFAD arama ve kurtarma teknikeri olma şartları neler? e-Devlet ekranı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatındaki boş pozisyonlar için toplam 1.000 arama ve kurtarma teknikeri alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 9 Aralık 2024 ile 17 Aralık 2024 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 12:56 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 12:56
AFAD 1000 personel alımı başvuruları ne zaman 2024? AFAD arama ve kurtarma teknikeri olma şartları neler? e-Devlet ekranı!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatındaki boş kadrolara personel alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 1.000 arama ve kurtarma teknikerinin alınacağı bu süreç için başvurular 9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak. Başvurular, 17 Aralık 2024 tarihine kadar e-Devlet üzerinden alınacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru Tarihleri ve Süreci

Adaylar, başvurularını 9 Aralık 2024 saat 10:00 ile 17 Aralık 2024 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Başvurular, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım portalı üzerinden yapılacak. Adaylar, yalnızca bir il için başvuru yapabilecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru Şartları

Başvuru yapabilmek için adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Bu şartlar arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, ve Türk Ceza Kanunu'na aykırı suçlardan mahkum olmamış olmak yer alıyor. Ayrıca erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış veya ertelenmiş olması gerekiyor. Adayların en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları ve belirli boy ölçütlerine uymaları da şartlar arasında yer alıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Fiziksel Yeterlilik

Arama ve kurtarma teknikerlerinin, her türlü coğrafyada ve iklim koşulunda görev yapabilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmaları isteniyor. Adayların, boy-kilo oranlarına dikkat edilmesi gereken şartlar arasında, erkeklerde boyun en az 1.60 cm, kadınlarda ise en az 1.55 cm olması belirtiliyor. Ayrıca, fiziki, ruhsal, görsel ve işitsel engelleri bulunmamalı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru Sonuçları ve Sınav Süreci

Başvuruların ardından, adaylar giriş (uygulama ve sözlü) sınavlarına tabi tutulacak. AFAD, başvuruları titizlikle değerlendirecek ve sınav sürecinde yalnızca uygun niteliklere sahip adayları kabul edecek. Sözleşmeli personel alımı için detaylı bilgilere AFAD'ın duyurularından ulaşılabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu personel alımı, AFAD'ın afet ve acil durum yönetiminde görev alacak profesyonelleri yetiştirme sürecine önemli bir katkı sağlayacak. Adaylar için başvuruların son tarihi olan 17 Aralık 2024'ü kaçırmamaları önem taşıyor.

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