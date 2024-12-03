AFAD 1000 personel alımı başvuruları ne zaman 2024? AFAD arama ve kurtarma teknikeri olma şartları neler? e-Devlet ekranı!

(Takvim Foto Arşiv)
Fiziksel Yeterlilik
Arama ve kurtarma teknikerlerinin, her türlü coğrafyada ve iklim koşulunda görev yapabilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmaları isteniyor. Adayların, boy-kilo oranlarına dikkat edilmesi gereken şartlar arasında, erkeklerde boyun en az 1.60 cm, kadınlarda ise en az 1.55 cm olması belirtiliyor. Ayrıca, fiziki, ruhsal, görsel ve işitsel engelleri bulunmamalı.
(Takvim Foto Arşiv)
Başvuru Sonuçları ve Sınav Süreci
Başvuruların ardından, adaylar giriş (uygulama ve sözlü) sınavlarına tabi tutulacak. AFAD, başvuruları titizlikle değerlendirecek ve sınav sürecinde yalnızca uygun niteliklere sahip adayları kabul edecek. Sözleşmeli personel alımı için detaylı bilgilere AFAD'ın duyurularından ulaşılabilecek.
(Takvim Foto Arşiv)
Bu personel alımı, AFAD'ın afet ve acil durum yönetiminde görev alacak profesyonelleri yetiştirme sürecine önemli bir katkı sağlayacak. Adaylar için başvuruların son tarihi olan 17 Aralık 2024'ü kaçırmamaları önem taşıyor.