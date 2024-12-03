AFAD 1000 personel alımı başvuruları ne zaman 2024? AFAD arama ve kurtarma teknikeri olma şartları neler? e-Devlet ekranı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ), taşra teşkilatındaki boş kadrolara personel alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 1.000 arama ve kurtarma teknikerinin alınacağı bu süreç için başvurular 9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak. Başvurular, 17 Aralık 2024 tarihine kadar e-Devlet üzerinden alınacak.

Adaylar, başvurularını 9 Aralık 2024 saat 10:00 ile 17 Aralık 2024 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Başvurular, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım portalı üzerinden yapılacak. Adaylar, yalnızca bir il için başvuru yapabilecekler.

(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru Şartları

Başvuru yapabilmek için adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Bu şartlar arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, ve Türk Ceza Kanunu'na aykırı suçlardan mahkum olmamış olmak yer alıyor. Ayrıca erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış veya ertelenmiş olması gerekiyor. Adayların en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları ve belirli boy ölçütlerine uymaları da şartlar arasında yer alıyor.