DSİ 515 personel alımı başvuru şartları neler? İŞKUR DSİ personel alımı kura çekimi ne zaman 2024? Kadro ve kontenjanlar

(Takvim Foto Arşiv)
İstihdam Edilecek Branşlar ve Kadro Dağılımı
DSİ tarafından yapılan alımlarda, noter kurasıyla alınacak 263 işçi için belirlenen branşlar arasında şu isimler öne çıkıyor:
Sürveyan: 54 kişi
Sondaj İşçisi: 48 kişi
Teknisyen: 35 kişi
Bakımcı-Yağcı: 23 kişi
Aşçı Yardımcısı: 23 kişi
Usta Yardımcısı: 19 kişi
Topograf: 17 kişi
Düz İşçi: 13 kişi
Laborant Yardımcısı: 8 kişi
Su Dağıtım Teknisyeni: 8 kişi
Trelyer Operatör Yardımcısı: 4 kişi
Hidrolog Yardımcısı: 3 kişi
Alet Operatörü: 2 kişi
Jeofizik Teknisyeni: 2 kişi
Bekçi: 1 kişi
(Takvim Foto Arşiv)
Sınavla alınacak 252 işçi için ise, şu kadrolar öne çıkıyor:
Ekskavatör Operatörü: 198 kişi
Dozer Operatörü: 53 kişi
Greyder Operatörü: 1 kişi
Başvuru Tarihleri ve Süreci
Başvuru süreci, 29 Kasım'da başladı ve 16 Aralık'ta sona erecek. Adaylar, belirtilen tarihlerde başvurularını İŞKUR üzerinden yaparak, noter kurası ya da sınavla DSİ'nin taşra teşkilatında çalışma fırsatı elde edebilirler. Bu alım, DSİ'nin iş gücünü artırarak, kurumun etkinliğini ve gücünü daha da pekiştirmeyi hedefliyor.
Devlet Su İşleri'nin yeni personel alımları ile ilgili tüm gelişmeler ve başvuru detayları İŞKUR'un internet sayfasında yer alıyor.