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DSİ 515 personel alımı başvuru şartları neler? İŞKUR DSİ personel alımı kura çekimi ne zaman 2024? Kadro ve kontenjanlar

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 2024 yılında taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 515 işçi alımı yapacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları adayları heyecanlandırırken başvuru süreci ve alınacak pozisyonlar hakkında detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 08:56 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 09:01
DSİ 515 personel alımı başvuru şartları neler? İŞKUR DSİ personel alımı kura çekimi ne zaman 2024? Kadro ve kontenjanlar

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 515 işçi alacağını duyurdu. Alımlar Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile resmi olarak duyuruldu. Bu duyuru DSİ'nin çeşitli branşlarda personel alımı yapacağını belirtti ve adaylara başvuru süreci hakkında detaylı bilgi verdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Noter Kurası ve Sınav ile Alım

DSİ, taşra teşkilatındaki açık kadrolara toplamda 515 işçi alacak. Bu alım, iki farklı yöntemle gerçekleştirilecek: 263 işçi noter kurası ile, 252 işçi ise sınavla işe alınacak. Noter kurası ile alınacak işçiler arasında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen gibi çeşitli meslek grupları bulunurken, sınavla alınacak işçiler ise ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinden oluşuyor.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. İlanlar, İŞKUR'un internet sayfasında 29 Kasım'a kadar yayımlandı ve adaylar başvurularını bu platform üzerinden gerçekleştirecek. Başvurularını tamamlayan adaylar 16 Aralık'ta noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sınav Detayları ve Başarı Kriterleri

Sınavda, mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular ön planda olacak. Yazılı, sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda, adayların 100 üzerinden 60 puan alarak başarılı olmaları gerekecek. Bu sınavda başarılı olanlar, ilgili pozisyonlara atanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İstihdam Edilecek Branşlar ve Kadro Dağılımı

DSİ tarafından yapılan alımlarda, noter kurasıyla alınacak 263 işçi için belirlenen branşlar arasında şu isimler öne çıkıyor:

Sürveyan: 54 kişi

Sondaj İşçisi: 48 kişi

Teknisyen: 35 kişi

Bakımcı-Yağcı: 23 kişi

Aşçı Yardımcısı: 23 kişi

Usta Yardımcısı: 19 kişi

Topograf: 17 kişi

Düz İşçi: 13 kişi

Laborant Yardımcısı: 8 kişi

Su Dağıtım Teknisyeni: 8 kişi

Trelyer Operatör Yardımcısı: 4 kişi

Hidrolog Yardımcısı: 3 kişi

Alet Operatörü: 2 kişi

Jeofizik Teknisyeni: 2 kişi

Bekçi: 1 kişi

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sınavla alınacak 252 işçi için ise, şu kadrolar öne çıkıyor:

Ekskavatör Operatörü: 198 kişi

Dozer Operatörü: 53 kişi

Greyder Operatörü: 1 kişi

Başvuru Tarihleri ve Süreci

Başvuru süreci, 29 Kasım'da başladı ve 16 Aralık'ta sona erecek. Adaylar, belirtilen tarihlerde başvurularını İŞKUR üzerinden yaparak, noter kurası ya da sınavla DSİ'nin taşra teşkilatında çalışma fırsatı elde edebilirler. Bu alım, DSİ'nin iş gücünü artırarak, kurumun etkinliğini ve gücünü daha da pekiştirmeyi hedefliyor.

Devlet Su İşleri'nin yeni personel alımları ile ilgili tüm gelişmeler ve başvuru detayları İŞKUR'un internet sayfasında yer alıyor.

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