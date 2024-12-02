DSİ 515 personel alımı başvuru şartları neler? İŞKUR DSİ personel alımı kura çekimi ne zaman 2024? Kadro ve kontenjanlar

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 515 işçi alacağını duyurdu. Alımlar Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile resmi olarak duyuruldu. Bu duyuru DSİ'nin çeşitli branşlarda personel alımı yapacağını belirtti ve adaylara başvuru süreci hakkında detaylı bilgi verdi.

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Noter Kurası ve Sınav ile Alım

DSİ, taşra teşkilatındaki açık kadrolara toplamda 515 işçi alacak. Bu alım, iki farklı yöntemle gerçekleştirilecek: 263 işçi noter kurası ile, 252 işçi ise sınavla işe alınacak. Noter kurası ile alınacak işçiler arasında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen gibi çeşitli meslek grupları bulunurken, sınavla alınacak işçiler ise ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinden oluşuyor.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. İlanlar, İŞKUR'un internet sayfasında 29 Kasım'a kadar yayımlandı ve adaylar başvurularını bu platform üzerinden gerçekleştirecek. Başvurularını tamamlayan adaylar 16 Aralık'ta noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.