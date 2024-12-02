32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 12 bin polis alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

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Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 32. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) polis alımı için başvurular devam ediyor. Bu yıl toplamda 12 bin polis memuru alınacak ve başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.

(Takvim Foto Arşiv) 32. Dönem POMEM Polis Alımı Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi, 12 bin polis alımı için başvuru sürecinde. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 32. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) alımına başvurular devam ediyor. Adaylar, KPSS P93 puan türünde en az 65 puan alarak, başvurularını 9 Aralık'a kadar tamamlayabiliyor.