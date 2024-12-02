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32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 12 bin polis alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 32. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) polis alımı için başvuru süreci devam ediyor. 12 bin polis alımı yapılacak olan bu dönemde başvurularını tamamlayan adaylar ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 08:39 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 08:39
32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 12 bin polis alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

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Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 32. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) polis alımı için başvurular devam ediyor. Bu yıl toplamda 12 bin polis memuru alınacak ve başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

32. Dönem POMEM Polis Alımı Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi, 12 bin polis alımı için başvuru sürecinde. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 32. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) alımına başvurular devam ediyor. Adaylar, KPSS P93 puan türünde en az 65 puan alarak, başvurularını 9 Aralık'a kadar tamamlayabiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

12 Bin Polis Alımı Yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı, 32. Dönem POMEM alımına yönelik olarak toplam 12 bin polis memuru almayı planlıyor. Bu alım kapsamında 8.160 erkek ve 1.440 kadın lisans mezunu ile 2.040 erkek ve 360 kadın önlisans mezunu olmak üzere toplamda 12 bin polis alımı yapılacak. Adayların, ilgili yılın Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 ya da P93 puan türünden belirli bir taban puan almış olmaları gerekiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvurular 21 Kasım'da Başladı

Dönem POMEM ön başvuruları 21 Kasım'da başladı. Adaylar, 9 Aralık 2024 tarihine kadar başvurularını tamamlamak için Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresini ziyaret ederek e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek.

POMEM Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı, 32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Ancak, önceki yıllarda yapılan alımlar göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların aralık ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, başvurularının kabul edilip edilmediğini Polis Akademisi'nin internet sitesinden takip edebilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Adaylar Gözlerini Polis Akademisi Başkanlığı'na Çevirdi

12 bin polis alımı için başvurularını tamamlayan adaylar, şimdi Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek duyuruyu bekliyor. Herkesin gözleri, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişken, adaylar sonuçlar hakkında herhangi bir gelişme olduğunda Polis Akademisi'nin resmi duyurularını takip etmelidir.

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