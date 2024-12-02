32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 12 bin polis alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

(Takvim Foto Arşiv)
Başvurular 21 Kasım'da Başladı
Dönem POMEM ön başvuruları 21 Kasım'da başladı. Adaylar, 9 Aralık 2024 tarihine kadar başvurularını tamamlamak için Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresini ziyaret ederek e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek.
POMEM Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Polis Akademisi Başkanlığı, 32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Ancak, önceki yıllarda yapılan alımlar göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların aralık ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, başvurularının kabul edilip edilmediğini Polis Akademisi'nin internet sitesinden takip edebilecek.
(Takvim Foto Arşiv)
Adaylar Gözlerini Polis Akademisi Başkanlığı'na Çevirdi
12 bin polis alımı için başvurularını tamamlayan adaylar, şimdi Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek duyuruyu bekliyor. Herkesin gözleri, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişken, adaylar sonuçlar hakkında herhangi bir gelişme olduğunda Polis Akademisi'nin resmi duyurularını takip etmelidir.