SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

6 bin 382 İUP personel alımı başladı! İŞKUR'dan büyük fırsat: İl il kontenjan sayısı

İŞKUR, yeni İşgücü Uyum Programı (İUP) ilanlarını yayımladı. Kamu kurumları ve kuruluşlarına yapılacak olan toplamda 6 bin 382 personel alımı için başvurular başladı. Başvuruların nasıl yapılacağı ve aranan şartlar hakkında tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 19:01 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 09:11
6 bin 382 İUP personel alımı başladı! İŞKUR’dan büyük fırsat: İl il kontenjan sayısı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İŞKUR, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 6 bin 382 personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı şehirlerde kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel alımı yapılacak olup, başvurular 5 gün süreyle e-Devlet ve İŞKUR platformu üzerinden kabul edilecek.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

İŞKUR 6 BİN 382 İUP PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI

İŞKUR, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 6 bin 382 personel alımı yapacağını duyurdu. Yeni ilanlar, farklı şehirlerde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel alımı için başvuru imkanı sunuyor.

İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMI (İUP) NEDİR?

İşgücü Uyum Programı (İUP), İŞKUR'un TYP personel alımları yerine geliştirdiği yeni bir platformdur. TYP, artık yalnızca doğal afet durumlarında kullanılacak; bunun yerine İUP kapsamında geçici personel alımları yapılacaktır. İUP, kamu kurumları ve kuruluşlarının personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Bu program sayesinde, belirli sürelerle istihdam edilmek üzere binlerce kişi iş imkanı bulacak.

HANGİ KURUMLARA ALIM YAPILACAK?

İŞKUR tarafından yayımlanan İUP ilanlarına göre personel alımı yapılacak kamu kurumları arasında şunlar yer alıyor:

Diyanet İşleri Başkanlığı İl Müftülükleri

Kaymakamlıklar

İl Özel İdareleri

Adalet Bakanlığı Adliyeler

İl Göç İdaresi

Bu kurumlara yapılan alımlarda farklı şehirlerde başvurular kabul edilmektedir.

6 Bin 382 Personel İçin Şehir Dağılımı ve İlan Detayları

İlan edilen pozisyonlar ve kontenjanlar şu şekilde sıralanmıştır:

Balıkesir: 101 kişi

Karaman: 7 kişi

Hakkari: 53 kişi

Zonguldak: 9 kişi

Ankara: 34 kişi

Malatya: 266 kişi

Batman: 2.630 kişi

Düzce: 80 kişi

Artvin: 12 kişi

Bayburt: 406 kişi

Bursa: 29 kişi

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İUP programı kapsamında yayımlanan ilanlara başvurabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Malullük veya yaşlılık aylığı almamak,

Son bir yılda ilgili işyerinde çalışmamış olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla sigortalı olmamak,

Hane gelir şartını karşılamak,

İŞKUR'un sunduğu aktif işgücü programlarından yararlanmamış olmak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet, ALO 170, e-Şube üzerinden ya da zorunlu hallerde İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerinden yapılabilecektir. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 5 gün olarak belirlenmiştir. İlan detaylarına ve başvuru rehberine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

İUP SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçları, İŞKUR platformunda veya ilgili kurumların resmi internet sitelerinde yayımlanacaktır. Adaylar, başvurularının sonucunu İŞKUR hesapları üzerinden takip edebilirler.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİHLER

İlanların son başvuru tarihleri şu şekilde sıralanmıştır:

19 Kasım 2024: İlk ilanlar için başvuru süresi sona eriyor.

20 Kasım 2024: Zonguldak ilanı için son tarih.

22 Kasım 2024: Diğer şehirlerdeki başvuruların büyük kısmı sona erecek.

İŞKUR İUP personel alımı için tıklayınız

KPSSSİZ MEMUR ALIMI: Uzman erbaş, beden işçisi, büro İşçisi alımı başvuru şartlarıKPSSSİZ MEMUR ALIMI: Uzman erbaş, beden işçisi, büro İşçisi alımı başvuru şartları
KPSS'SİZ MEMUR ALIMI: Uzman erbaş, beden işçisi, büro İşçisi alımı başvuru şartları

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıklayacak! Beklentiler ne yönde?
Ayağı ’CIA’sal olan masasının avukatı Rezan Epözdemir! MOSSAD ajanını aklayıp topu CHP’ye attı | İsrail ve FETÖ ile nasıl bir bağı var?
Paraf Kadın kart güzellikleri sizinle
Rusya - Ukrayna hattında tansiyon yükseldi! Önce Amerikan sonra İngiliz füzesiyle vurdular | ABD’den mayın hamlesi
Anlaşma tamam! İşte Galatasaray’ın ilk transferi
Sosyal desteklere memur ayarı geliyor! Yaşlılara, engellilere, yakınına bakana yeni tutar
Şoförler ve ağır hasarlı aracı olanlar dikkat! ÖTV’siz araç alımı için kanun teklifi Meclis’te
Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil 49 kentte sarı kodlu alarm! Lodos, sağanak yağış... Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu
İzmir’de kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı: Biri komiser 2’si ağır 3 yaralı
Adıyaman İndere’de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı
Aralık ayı yaklaştı: 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Taraflar ne düşünüyor?
TFF Vincenzo Montella ile devam dedi spor yazarları durumu değerlendirdi! Yerli hoca lazım
Bu hastane neden hala açık? Yenidoğan davasında Şafak Hastanesi sahibi itiraf etti: 16 bin yanlış göz ameliyatı yaptık
Narin’in amcası Salim Güran’ın aracından yeni görüntü! HTS kayıtlarıyla eşleşti: 9 dakika boyunca derede durmuş
Kandil APO’yu iplemiyor! PKK’lı Ümit’ten Kayyum kalkmazsa TUSAŞ’ın devamı gelir tehdidi: Sorunları çözmek için AK Parti ve MHP’yi yıkmalıyız
SON DAKİKA