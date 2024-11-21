6 bin 382 İUP personel alımı başladı! İŞKUR’dan büyük fırsat: İl il kontenjan sayısı

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İŞKUR, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 6 bin 382 personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı şehirlerde kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel alımı yapılacak olup, başvurular 5 gün süreyle e-Devlet ve İŞKUR platformu üzerinden kabul edilecek.

Fotoğraflar: AA İŞKUR 6 BİN 382 İUP PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI İŞKUR, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 6 bin 382 personel alımı yapacağını duyurdu. Yeni ilanlar, farklı şehirlerde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel alımı için başvuru imkanı sunuyor.