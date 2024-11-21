KPSS’SİZ MEMUR ALIMI: Uzman erbaş, beden işçisi, büro İşçisi alımı başvuru şartları

Kamuda yeni ilanlar paylaşılmaya devam ediyor. Devlet kurumlarında gerçekleştirilecek alımlar, farklı alanlardaki nitelikli iş gücü eksikliğini gidermeyi ve kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Bu yeni işe alımlar, adaylara kariyer imkanı sunarken, ülkenin genel istihdam düzeyine de olumlu yönde katkı sağlıyor. Peki KPSS şartsız alım yapan kurumlar hangileri? Kadro detayları neler? İşte habere ilişkin merak edilenler...