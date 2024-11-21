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KPSS'SİZ MEMUR ALIMI: Uzman erbaş, beden işçisi, büro İşçisi alımı başvuru şartları

Kamuda yeni ilanlar paylaşılmaya devam ediyor. Devlet kurumlarında gerçekleştirilecek alımlar, farklı alanlardaki nitelikli iş gücü eksikliğini gidermeyi ve kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Peki hangi kurumlar personel alımı yapacak? İşte kadro kadro detaylar...

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 08:58 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 08:58
KPSS’SİZ MEMUR ALIMI: Uzman erbaş, beden işçisi, büro İşçisi alımı başvuru şartları

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Kamuda yeni ilanlar paylaşılmaya devam ediyor. Devlet kurumlarında gerçekleştirilecek alımlar, farklı alanlardaki nitelikli iş gücü eksikliğini gidermeyi ve kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Bu yeni işe alımlar, adaylara kariyer imkanı sunarken, ülkenin genel istihdam düzeyine de olumlu yönde katkı sağlıyor. Peki KPSS şartsız alım yapan kurumlar hangileri? Kadro detayları neler? İşte habere ilişkin merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

KPSS Şartı: Yok

Alım Yapılacak Kontenjanlar

3 Elektrik Zabiti, 26 Gemici, 35 Yağcı, 4 Tekniker, 24 Veri Giriş Operatörü, 9 Büro Personeli (Memur) 15 İkinci Kaptan, 10 İkinci Mühendis, 6 Deniz Trafik Operatörü (Türk Boğazları), 10 Kılavuz Kaptan, 10 Büro Personeli (Memur) ,

Eğitim: Lise, Ön Lisans ve Lisans

Başvuru Tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MSB Kuvvet Komutanlıkları

KPSS Şartı: Yok

Alım Yapılacak Kontenjanlar

4573 Uzman Erbaş

Eğitim: Lise, Ön Lisans ve Lisans

Başvuru Tarihleri: 18 Kasım - 7 Aralık 2024

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Karayolları Genel Müdürlüğü

KPSS Şartı: Yok

Alım Yapılacak Kontenjanlar

1 Greyder Operatörü, 1 Ekskavatör(Kazıma ve Yükleme) Operatörü, 1 Silindir Operatörü, 1 Büro İşçisi, 29 Beden İşçisi (Genel),

Eğitim: İlköğretim

Başvuru Tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TÜRASAŞ

KPSS Şartı: Yok

Alım Yapılacak Kontenjanlar

8 Kaynakçı, 2 Metal Teknolojisi Teknisyeni, 14 Motor Teknisyeni, 10 Elektrikçi (Genel), 18 NC/CNC Tezgah Operatörü, 18 Mekaniker-Vagon, 30 Mekaniker-Lokomotif, 20 Mekaniker-Vagon,

Eğitim: Lise

Başvuru Tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

KPSS Şartı: Bulunuyor

Alım Yapılacak Kontenjanlar

75 vergi müfettiş yardımcısı

Eğitim: Lisans

Başvuru Tarihleri: 9 - 17 Aralık 2024

NOT: İlanlara İŞKUR resmi sitesi üzerinden erişim sağlanabilir.

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