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SON GÜN BUGÜN | 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Tarih belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 yılı için gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen atama süreci, adayların heyecanla beklediği aşamaya geldi. 14 Kasım’da başlayan tercih süreci, başvuru yapan binlerce öğretmen adayının gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 07:03
SON GÜN BUGÜN | 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Tarih belli oldu!

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atama süreci devam ediyor. Tercih işlemleri elektronik ortamda e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanırken, sürecin detayları da merakla araştırılıyor. İşte tercih sürecine ve sonuç açıklama tarihine ilişkin ayrıntılar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ SON TARİH

2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik tercihleri MEB kılavuzu doğrultusunda alınmaya başladı. Buna göre 14 Kasım'da başlayan tercihler, 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar tamamlanabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, atama tercihlerinin 14 Kasım'da başlayacağını ve sonuçların da 23 Kasım'da açıklanacağını ifade etmişti.

Tekin, "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE...

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının % 50'si ile sözlü sınav puanının % 50'si alınarak hesaplanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sözlü sınav başarı puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek.

Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

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