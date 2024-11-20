SON GÜN BUGÜN | 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Tarih belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı 'nın (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atama süreci devam ediyor. Tercih işlemleri elektronik ortamda e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanırken, sürecin detayları da merakla araştırılıyor. İşte tercih sürecine ve sonuç açıklama tarihine ilişkin ayrıntılar...

2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik tercihleri MEB kılavuzu doğrultusunda alınmaya başladı. Buna göre 14 Kasım'da başlayan tercihler, 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar tamamlanabilecek.

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20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, atama tercihlerinin 14 Kasım'da başlayacağını ve sonuçların da 23 Kasım'da açıklanacağını ifade etmişti.

Tekin, "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.