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KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI 2024! ÖSYM AİS ile yeni branş bazında sıralamalar listesi nasıl sorgulanır?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçlarına göre branş bazında sıralamalar, iptal edilen soruların ardından yeniden hesaplandı. ÖSYM’nin yaptığı son duyuru ile 2024 KPSS lisans branş bazında sıralamaları erişime açıldı. Adaylar kendi alanlarında yerleşme şanslarını görmek için bu sıralamaları dikkatle incelemeye başladı. Peki, 2024 KPSS lisans branş bazında sıralamaları nedir ve nasıl sorgulanır?

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 11:42 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 11:42
KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI 2024! ÖSYM AİS ile yeni branş bazında sıralamalar listesi nasıl sorgulanır?

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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçlarına göre branş bazında sıralamalar iptal edilen soruların ardından yeniden hesaplandı. ÖSYM'nin yaptığı son duyuru ile 2024 KPSS lisans branş bazında sıralamaları erişime açıldı.

KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR YENİDEN AÇIKLANDI

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Lisans) katılan adayların yeni sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BRANŞ SIRALAMALARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

2024 KPSS BRANŞ SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYIN

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir.

Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

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