KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI 2024! ÖSYM AİS ile yeni branş bazında sıralamalar listesi nasıl sorgulanır?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçlarına göre branş bazında sıralamalar iptal edilen soruların ardından yeniden hesaplandı. ÖSYM'nin yaptığı son duyuru ile 2024 KPSS lisans branş bazında sıralamaları erişime açıldı.
KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR YENİDEN AÇIKLANDI
2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Lisans) katılan adayların yeni sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.
(Takvim Foto Arşiv)
BRANŞ SIRALAMALARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.
2024 KPSS BRANŞ SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYIN
(Takvim Foto Arşiv)
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.
Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.