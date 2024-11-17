Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 20 bin öğretmen ataması tercihleri ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih sürecinin başladığını duyurdu. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan almayı başaran adaylar tercih işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "20 bin öğretmen atamamız için tercih sürecimiz başlıyor. Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecektir." ifadelerini kullandı.

(Takvim Foto Arşiv)



TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MEB tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nun ardından, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.