SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 20 bin öğretmen ataması tercihleri ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına yönelik tercih sürecinin başladığını duyurdu. Bu heyecan verici gelişme eğitim camiasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Şimdi gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 15:31 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 15:31
Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 20 bin öğretmen ataması tercihleri ne zaman bitiyor?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih sürecinin başladığını duyurdu. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan almayı başaran adaylar tercih işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "20 bin öğretmen atamamız için tercih sürecimiz başlıyor. Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecektir." ifadelerini kullandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nun ardından, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: MİT’ten PKK’nın Portekiz yapılanmasına darbe! Serdar Tunagür yakalandı
PKK elebaşı Mustafa Karasu talimat verdi İmamoğlu Mardin’de DEM’lendi! Kandil’den İBB Eş Başkanı itirafı... Kasrı Kanco’nun kanlı geçmişi
G-20 Liderler Zirvesi’nde Başkan Erdoğan esintisi! Ana tema: Adil bir dünya ve sürdürülebilir gezegen
Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Cumhur Zirvesi’nde ne konuştu?
Yasadışı bahse hapis cezası! AK Parti ve Adalet Bakanlığı düğmeye bastı! 10. Yargı paketiyle Meclis’e sunulacak
Bakanlık düğmeye bastı: Yakınına bakana destek artacak! Kimler yararlanacak? Ne kadar ödeme yapılacak?
Donald Trump LGBT’yi bitirme sözünü tutacak mı? Elon Musk ve David Vance ile sapkınlığa neşter mi geliyor?
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20’de Gazze’nin sesi olacak
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 3 ile sarı kodlu uyarı! Yağış, kar, fırtına... | Bugün hava nasıl?
Teğmenlerin kılıçlı korsan yemininde hesap vakti: Ebru Eroğlu’na ihraç talebi! İşte sebebi: Kılıç ya da slogan değil...
CHP’nin ’DEM’i Kandil... İmamoğlu dev konvoyla Ahmet Türk’e gitti! Kasrı Kanco’da demokrasi tiyatrosu | Bahçeli’nin dikkat çektiği hakikat
Narin Güran cinayetinin bilinmeyenleri: Narin’in kuzeni konuştu! Enes’in cezaevindeki kan donduran telefon görüşmesi ve diş fırçası detayı
İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS’ten nasıl öldü? Şüpheli baba ilk kez konuştu: Öpmedim bile! AİDS nedir? Nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
Umutlar Karadağ’a! Türkiye Galler ile 0-0 berabere kaldı
Elon Musk Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile dalga geçti: Onun espri anlayışı harika
SON DAKİKA