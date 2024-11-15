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Kasım ayı İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları ne kadar, ne zaman yatacak? İUP MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ 2024!

İŞKUR tarafından yürütülen İşgücü Uyum Programı (İUP) ve Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çalışanlar Kasım ayı maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusunda araştırma yapıyor. İUP katılımcıları, program gereği her ay belirli bir çalışma süresi ile maaşlarını alırken Kasım ayı ödemelerinin tarihi de büyük merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 09:10 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 09:10
Kasım ayı İşgücü Uyum Programı İUP maaşları ne kadar, ne zaman yatacak? İUP MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ 2024!

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), aktif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlediği İşgücü Uyum Programı (İUP) ile birçok kamu kurumu ve kuruluşu ile iş birliği yaparak çalışanlara destek sağlamaya devam ediyor. İUP maaşları her ay belirli tarihlerde ödenirken Kasım ayı ödeme takvimi de merakla bekleniyor. Peki, İŞKUR Kasım ayı İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak? İşte güncel ödeme takvimi...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaş ödemesi henüz açıklanmadı. İUP maaşlarının beklenilen günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ayrıntıları haberimizde paylaşacağız.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İUP'UN AMACI VE İŞLEYİŞİ

Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.

Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.

İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İUP HAKKINDA

18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği İUP'lar yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanacak.

Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı.

Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecek.

Öte yandan, katılımcıların İUP harici başka yerde çalışmasının önünde bir engel bulunmuyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İUP MAAŞLARI NE KADAR?

Katılımcılara katılım sağladıkları günler için olarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için belirlen 666,75 TL cep harçlığı ödeniyor.

Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı. Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak.

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