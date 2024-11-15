MEB sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman? Sözleşmeli Öğretmenlik tercih başvuru ekranı 2024!

(Takvim Foto Arşiv)
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Tercih başvuruları14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00'da son bulacak.
Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.
(Takvim Foto Arşiv)
ÖĞRETMENLER GÖREV NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandığı tarihten itibaren öğretmenler görevine başlayacak.