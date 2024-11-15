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MEB sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman? Sözleşmeli Öğretmenlik tercih başvuru ekranı 2024!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 yılı sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları 25 Ekim'de erişime açıldı. Sınav sonuçlarının duyurulmasının hemen ardından tercih ve atama kılavuzu da yayımlandı. Sözleşmeli öğretmenlik görevine atanmayı bekleyen binlerce aday için tercih sürecine dair detaylar ve başvuru tarihleri netlik kazandı. İşte tercih işlemlerine dair tüm ayrıntılar...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 09:20 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 09:20
MEB sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman? Sözleşmeli Öğretmenlik tercih başvuru ekranı 2024!

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024 yılı için sözleşmeli öğretmenlik tercih ve atama sürecine ilişkin kılavuzu yayımladı. Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı için kritik öneme sahip bu süreçte başvuruların nasıl yapılacağı, tercihlerin hangi tarihler arasında alınacağı gibi detaylar merakla araştırılıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına dair tercih ve atama kılavuzunu açıkladı.

Kılavuzda, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak üzere 17 Mayıs'ta yayımlanan "Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin bilgiler yer aldı.
Sözleşmeli öğretmenler için tercihler 14-20 Kasım 2024 tarihleri arasında alınacak.

TERCİH BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kılavuzda yer alan bilgilere göre sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih başvuruları14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00'da son bulacak.

Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÖĞRETMENLER GÖREV NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandığı tarihten itibaren öğretmenler görevine başlayacak.

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