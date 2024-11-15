MEB sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman? Sözleşmeli Öğretmenlik tercih başvuru ekranı 2024!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024 yılı için sözleşmeli öğretmenlik tercih ve atama sürecine ilişkin kılavuzu yayımladı. Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı için kritik öneme sahip bu süreçte başvuruların nasıl yapılacağı, tercihlerin hangi tarihler arasında alınacağı gibi detaylar merakla araştırılıyor.