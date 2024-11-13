1 Ocak asgari ücret kaç TL olacak? 2025 yılı asgari ücret zammı netleşti mi?

2025 asgari ücret zam takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son olarak 2025 asgari ücret zammına ilişkin soruları yanıtladı. Peki, enflasyon hedeflerine göre asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? Konuya ilişkin ilk toplantı ne zaman yapılacak? İşte asgari ücret zammına dair merak edilen detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
2025 - ASKERİ ÜCRET TOPLANTI TARİHİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret zammına ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin zam planlamasını Aralık ayında başlatacaklarını ve 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceklerini paylaştı.
(Takvim Foto Arşiv)
Aralık ayında kamuyou ile paylaşılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, asgari ücrete ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu.
Bakan Işıkhan, şunları söyledi;
"Asgari ücret tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. İnşallah Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak."