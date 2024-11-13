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1 Ocak asgari ücret kaç TL olacak? 2025 yılı asgari ücret zammı netleşti mi?

2025 Asgari ücret zammı gündemini koruyor. 2025 senesinde asgari ücrete ne kadar zam geleceği merak ediliyor. Peki milyonlarca çalışanın gündeminde olan konunun detayları ne? İşte yeni yılda yapılması beklenen asgari ücret zammına ilişkin merak edilenler...

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 11:20 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 11:20
1 Ocak asgari ücret kaç TL olacak? 2025 yılı asgari ücret zammı netleşti mi?

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2025 asgari ücret zam takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son olarak 2025 asgari ücret zammına ilişkin soruları yanıtladı. Peki, enflasyon hedeflerine göre asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? Konuya ilişkin ilk toplantı ne zaman yapılacak? İşte asgari ücret zammına dair merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 - ASKERİ ÜCRET TOPLANTI TARİHİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret zammına ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin zam planlamasını Aralık ayında başlatacaklarını ve 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceklerini paylaştı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aralık ayında kamuyou ile paylaşılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, asgari ücrete ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, şunları söyledi;

"Asgari ücret tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. İnşallah Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Komisyon değerlendirmesi yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, asgari ücrete ilişkin açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"En önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine geriyor. Ekonomik büyüme, sektörel bazlı nasıl bir işgücüne ihtiyacımız var burada ücret belirleyici olacaktır. Vatandaşımızın yaşam standardının nasıl geliştirileceğine ilişkin olarak bu komisyon değerlendirme yapacaktır. Bunu yaparken de ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz. İnşallah görüşerek ortak bir asgari ücreti belirleyip Ocak ayında uygulamaya geçeriz."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ekonomistler asgari ücret zammı konusunda farklı varsayımlarda bulunuyor. Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi mi yapılacağı bir süredir gündemde. Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunuyor. Özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında bulunuyor.

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