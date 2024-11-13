Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2024? Kimler tercih yapabilecek? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanır?

(Takvim Foto Arşiv)
Atama Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler.
(Takvim Foto Arşiv)
Öğretmenler Göreve Ne Zaman Başlayacak?
Göreve başlama tarihi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından belirlenecek. Bu araştırma sonuçları pozitif çıkan öğretmenler, belirtilen tarihten itibaren görevlerine başlayabilecek.
Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Takvimi Özetle:
Tercih Başvuruları: 14 Kasım - 20 Kasım 2024 (Saat 16.00'a kadar)
Atama Sonuçları: 23 Kasım 2024
Göreve Başlama: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra
Sözleşmeli öğretmen adayları, tercihler ve atama süreciyle ilgili tüm detayları dikkatle takip etmelidir.