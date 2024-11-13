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Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2024? Kimler tercih yapabilecek? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanır?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı için sözleşmeli öğretmenlik tercih ve atama işlemleriyle ilgili detayları içeren kılavuzu yayımladı. Eğitim hayatına öğretmen olarak devam etmek isteyen binlerce aday için sürecin nasıl işleyeceği, hangi tarihlerde başvuru yapılacağı ve hangi kriterlere göre yerleştirme yapılacağı merak konusu. Kılavuzun yayımlanmasının ardından adaylar başvuru işlemleri için hazırlıklarını hızlandırdı.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 10:01 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 10:21
Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2024? Kimler tercih yapabilecek? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanır?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tercih ve atama sürecini başlatıyor. 17 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan başvuru duyurusunun ardından sözlü sınavda başarılı olan adaylar, şimdi tercihler için başvuru yapmaya hazırlanıyor. Peki, sözleşmeli öğretmen atamaları için tercih süreci ne zaman başlayacak ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sözleşmeli Öğretmen Tercih Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

Sözleşmeli öğretmen alımına başvuran adaylar için tercih başvuruları, 14 Kasım 2024 tarihinde başlayacak. Başvuru süreci ise 20 Kasım 2024, saat 16.00'da sona erecek. Bu tarihler arasında adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru için ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerine gitmeye gerek olmayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Tercihler Nereden Yapılacak?

Adaylar, sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak. Herhangi bir belge onayı veya başvuru için il ve ilçe müdürlüklerine gitme zorunluluğu bulunmuyor.

Kimler Tercih Yapabilecek?

Sözlü sınavda 60 puan ve üzerinde alan adaylar, toplamda en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecekler. Bu tercihler, tamamen elektronik ortamda yapılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Atama Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Öğretmenler Göreve Ne Zaman Başlayacak?

Göreve başlama tarihi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından belirlenecek. Bu araştırma sonuçları pozitif çıkan öğretmenler, belirtilen tarihten itibaren görevlerine başlayabilecek.

Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Takvimi Özetle:

Tercih Başvuruları: 14 Kasım - 20 Kasım 2024 (Saat 16.00'a kadar)

Atama Sonuçları: 23 Kasım 2024

Göreve Başlama: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra

Sözleşmeli öğretmen adayları, tercihler ve atama süreciyle ilgili tüm detayları dikkatle takip etmelidir.

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