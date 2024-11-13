Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2024? Kimler tercih yapabilecek? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tercih ve atama sürecini başlatıyor. 17 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan başvuru duyurusunun ardından sözlü sınavda başarılı olan adaylar, şimdi tercihler için başvuru yapmaya hazırlanıyor. Peki, sözleşmeli öğretmen atamaları için tercih süreci ne zaman başlayacak ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen alımına başvuran adaylar için tercih başvuruları, 14 Kasım 2024 tarihinde başlayacak. Başvuru süreci ise 20 Kasım 2024, saat 16.00'da sona erecek. Bu tarihler arasında adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru için ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerine gitmeye gerek olmayacak.

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Tercihler Nereden Yapılacak?

Adaylar, sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak. Herhangi bir belge onayı veya başvuru için il ve ilçe müdürlüklerine gitme zorunluluğu bulunmuyor.

Kimler Tercih Yapabilecek?

Sözlü sınavda 60 puan ve üzerinde alan adaylar, toplamda en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecekler. Bu tercihler, tamamen elektronik ortamda yapılacak.