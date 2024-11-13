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Bekçi alımı 2024-2025: Başvuru nasıl yapılır? Şartlar, kontenjanlar...

2024-2025 yeni dönemde bekçi olmak isteyenler başvuru tarihlerini ve şartları araştırmaya başladı. Peki bekçi olmak için aranan şartlar neler? Açık pozisyonlara nasıl başvuru yapılır? İlan başvuru tarihleri ne zaman? İşte sürece ilişkin merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 09:13 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 09:13
Bekçi alımı 2024-2025: Başvuru nasıl yapılır? Şartlar, kontenjanlar...

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Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları ile ilgili yeni gelişmeler merak ediliyor. Peki 2024-2025 bekçi alımı başladı mı? Bekçi olmak için başvuru şartları neler? Açık pozisyonlara başvuru nasıl yapılır? İşte sürece ilişkin merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bekçi alımı ne zaman?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru tarihleri henüz netleşmedi ancak yakın bir tarihte açıklanması bekleniyor. Tarih netleşince haberimizde yer vereceğiz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BEKÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

🔎Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
🔎Kamu haklarından mahrum olmamak
🔎Kötü şöhretli olmamak
🔎Memuriyete engeli olmamak
🔎Silah taşımasına engel herhangi bir hukuki sorunu olmamak
🔎Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
🔎Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmamak
🔎Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
🔎Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış ve katılmamış olmak,
🔎Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
🔎Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bekçilik başvuruları ne zaman yapılır?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru işlemleri geçtiğimiz dönemlerde e Devlet sistemi üzerinden alınmıştı. Yeni dönemde yine sürecin aynı ilerlemesi bekleniyor. Güncel tarih ve ilanlar resmi site üzerinden açıldığı takdirde adaylar başvurularını gerçekleştirebilecekler.

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