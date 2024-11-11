KASIM AYI SEMİNER TAKVİMİ 2024! Öğretmenlerin kasım ayı seminerleri başladı mı, hangi gün sona erecek?

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ÖĞRETMENLERİN KASIM AYI SEMİNER PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 11-15 Kasım mesleki çalışma döneminin online (çevrimiçi) yapılacağını açıklamasından sonra beklenen resmi yazı yayımlandı.



Yazıya göre; Türkiye Yüzyılı Maarif modeli semineri almış olan öğretmenler için ayrı seminer almayanlar için ayrı olmak üzere 4'er videodan oluşan iki farklı program belirlendi.