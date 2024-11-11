KASIM AYI SEMİNER TAKVİMİ 2024! Öğretmenlerin kasım ayı seminerleri başladı mı, hangi gün sona erecek?

2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili ile birlikte öğretmenlerin alacağı Kasım ayı seminer programı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimiyle yayımlandı. İşte öğretmenlerin Kasım ayındaki mesleki eğitim seminerlerine dair tüm detaylar…
2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili ile birlikte öğretmenlerin alacağı Kasım ayı seminer programı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimiyle yayımlandı. İşte öğretmenlerin Kasım ayındaki mesleki eğitim seminerlerine dair tüm detaylar…
ÖĞRETMENLERİN KASIM AYI SEMİNER PROGRAMI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 11-15 Kasım mesleki çalışma döneminin online (çevrimiçi) yapılacağını açıklamasından sonra beklenen resmi yazı yayımlandı.
Yazıya göre; Türkiye Yüzyılı Maarif modeli semineri almış olan öğretmenler için ayrı seminer almayanlar için ayrı olmak üzere 4'er videodan oluşan iki farklı program belirlendi.
Videolar 17 Kasım 2024 saat 23:59'a kadar izlenebilecek.
ARA TATİL NE ZAMAN?
Bu senenin ilk ara tatili 11 Kasım Pazartesi başladı, 15 Kasım Cuma günü sona erecek.
Hafta sonu tatilleriyle birlikte ara tatil toplam 9 gün sürecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Ara tatil bittikten sonra okullar 18 Kasım 2024 Pazartesi günü açılacak.
NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Yılın ikinci ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.
Hafta sonu tatilleriyle birlikte ara tatil toplam 9 gün sürecek.