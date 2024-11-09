2024 PTT PERSONEL ALIMI: Başvurular başladı mı? Hangi kadrolarda alım yapılacak? Başvuru süresi ve şartları...

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

PTT personel alımı başvuruları adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki bu yıl PTT tarafından personel alımı yapılacak mı? Başvurular ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler olacak? İşte 2024 yılı için PTT personel alımına ilişkin merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv) PTT yeni dönemde personel alımı yapacak mı? Resmî Gazete'de yayımlanan ilanın ardından 2024 idari hizmet personel alımı PTT tarafından gerçekleştirilecek. PTT personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar güncel duyuruları yakından takip ediyor. Konu ile ilişkin gelişmeler resmi kurumlar tarafından paylaşıldığı taktirde haberimizde yer alacaktır.