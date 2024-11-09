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2024 PTT PERSONEL ALIMI: Başvurular başladı mı? Hangi kadrolarda alım yapılacak? Başvuru süresi ve şartları...

PTT personel alımına ilişkin başvuru süreci adaylar tarafından araştırılıyor. PTT personel alımı başvurulan pozisyona göre farklı kriterler taşıyor. Peki, 2024 yılı için başvurular ne zaman başlayacak? Adaylardan beklenen şartlar neler? İşte 2025 dönemi PTT başvuru şartları ve süreci...

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 18:12 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 18:14
2024 PTT PERSONEL ALIMI: Başvurular başladı mı? Hangi kadrolarda alım yapılacak? Başvuru süresi ve şartları...

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PTT personel alımı başvuruları adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki bu yıl PTT tarafından personel alımı yapılacak mı? Başvurular ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler olacak? İşte 2024 yılı için PTT personel alımına ilişkin merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

PTT yeni dönemde personel alımı yapacak mı?

Resmî Gazete'de yayımlanan ilanın ardından 2024 idari hizmet personel alımı PTT tarafından gerçekleştirilecek. PTT personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar güncel duyuruları yakından takip ediyor. Konu ile ilişkin gelişmeler resmi kurumlar tarafından paylaşıldığı taktirde haberimizde yer alacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

PTT iş başvurusu nasıl yapılır?

PTT ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar, her yıl kurumun resmi internet sitesi veya diğer ilan platformları üzerinden yayımlanan personel alım duyurularını takip edebilirler. Başvuru yapmak için belirtilen şartların yerine getirilmesi bu noktada önem arz ediyor.

Adaylar başvuru şartlarını sağladıktan sonra PTT'nin düzenleyeceği sınav veya mülakatlara katılabilirler. Sınavlardan iyi puan alan adaylar açık pozisyonlarda istihdam edilmek üzere işe alınacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

PTT başvurusu nereden yapılır?

Adayların gerekli şartları sağlamalarının ardından kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım göstermeleri önemli. Belirli puana ulaşan adaylar ise kadroya girmeye hak kazanacak. Öte yandan her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden alım yapılacak kadro detayları ile adayları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak ve sınava katılmak isteyenler sınav için ödenecek ücreti Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

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