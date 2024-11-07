Kadrolar ve başvuru şartları açıklandı: Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Akbank personel alımı yapıyor!

Bankacılık sektöründe çalışmak isteyenler için Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Akbank personel alımını duyurdu. Duyurularda adaylardan beklenen kriterler ve başvuru süreci paylaşılıyor. Peki bankaların adaylardan bekledikleri başvuru kriterleri neler? İşte habere dair tüm merak edilenler...
(Takvim Foto Arşiv)
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI
Resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilanlarda Kuveyt Türk Katılım Bankası personel alımı yapacağını duyurdu. Banka gişe yetkilisi pozisyonunda işe alım yapacak. İlanlara bankanın resmi sitesi ve Linkedin üzerinden erişim yapılabilecek.
Başvuru şartları
📌Üniversitelerin 4 yıllık örgün eğitim veren İİBF bölümlerinden mezun
📌Tercihen İngilizce ya da Arapça bilgisine sahip
📌Faizsiz bankacılık alanında çalışmaya istekli
📌Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 20 aylık tecili olan
📌Müşteri ve başarı odaklı
📌Takım çalışmasına yatkın
📌Etkin iletişim becerilerine sahip
📌Planlama ve organizasyon becerisi yüksek
📌Analitik düşünen
(Takvim Foto Arşiv)
AKBANK
Resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilanlarda Akbank da personel alımı yapacağını duyurdu. Banka gişe yetkilisi pozisyonunda işe alım yapacak. İlanlara bankanın resmi sitesi üzerinden erişim yapılabilecek.
Alım yapılacak şubeler: Aydın, Ankara, Adana
Başvuru şartları
📌Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak
📌Para ve finansal işlem sürecinde detaylara dikkat etmek
📌Müşterilere profesyonel ve güler yüzlü hizmet sunabilmek
📌Şube içi iletişime önem vermek, takım çalışmasına yatkın olmak
📌Hızlı ve çözüm odaklı hareket edebilmek