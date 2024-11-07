Kadrolar ve başvuru şartları açıklandı: Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Akbank personel alımı yapıyor!

Bankacılık sektöründe çalışmak isteyenler için Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Akbank personel alımını duyurdu. Duyurularda adaylardan beklenen kriterler ve başvuru süreci paylaşılıyor. Peki bankaların adaylardan bekledikleri başvuru kriterleri neler? İşte habere dair tüm merak edilenler...