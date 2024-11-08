ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI! Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı , özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavının 20 Ekim'de yapıldı. ÖGG sınav soru ve cevapları da 22 Ekim tarihinde yayımlandı.

(Takvim Foto Arşiv)

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 2024 kılavuzuna göre sınav sonuçları 8 Kasım 2024 tarihinde açıklandı.

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ÖGG NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Her bir soru 1 puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Ayrıca silah farkı sınavına giren adaylara 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yöneltildi. Bu sınav Silah farkı eğitimi almış olan adaylar tarafından yanıtlandı. Her sorunun iki puan olduğu bu sınav ise 50 puan üzerinden değerlendirilecek.