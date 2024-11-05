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Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı yardımcısı sınav başvurusu ne zaman? Ücreti kaç TL?

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen hakim ve savcı yardımcılığı alımına bu yıl da devam edildiğini ifade etti.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 10:53 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 10:53
Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı yardımcısı sınav başvurusu ne zaman? Ücreti kaç TL?

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yargı sistemini güçlendirme çalışmaları kapsamında 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı yapılacağını açıkladı. Bakan Tunç, kadro ihtiyacını karşılamak ve adalet sistemini daha etkin hale getirmek amacıyla bu yıl gerçekleştirilecek alım için sınav ilanının yayımlandığını duyurdu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK? TARİH BELLİ OLDU

Bu kapsamda 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 de idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanının yayımlandığını belirten Tunç, "ÖSYM tarafından 21-22 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylarımıza, geleceğin hakim ve savcılarına şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sınavı kazanan ve mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan adayların mesleğe kabulü öncesinde 1 yıl Türkiye Adalet Akademisinde eğitim alacaklarını aktaran Tunç, ardından 2 yıl tecrübeli hakim ve savcıların yanında usta-çırak ilişkisi içinde çalışarak kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacaklarını bildirdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bakan Tunç, "Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir adalet sistemini daha da tahkim etmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak. Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 750,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 1125,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 1500,00 TL.

Sınav ücreti, 6-14 Kasım 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adayların sınav ücreti ise 1 sınava katılan adaylar için 1125,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 1678,50 TL, 3 sınava katılan adaylar için 2250,00 TL olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre hâkim ve savcı yardımcılığına atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,

b) Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı ile idari yargı hâkim yardımcılığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1989 ve daha sonra olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir)

Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı yardımcılığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1979 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir)

c) Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı hakim ve savcı yardımcıları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak gerekiyor.

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