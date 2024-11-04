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5-30 Kasım İŞKUR KPSS şartsız belediye personel alımı: Şoför, garson, çağrı merkezi görevlisi, büro memuru, güvenlik...

KPSS şartı aranmaksızın belediyelerde iş imkanı sunan yeni ilanlar İŞKUR'un Kurum Dışı ilanlar bölümünde yayımlandı. 28 belediyede çeşitli kadrolarda personel ve işçi alımı yapılacak olup, başvurular ilgili belediyelere şahsen gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 08:28 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 11:39
5-30 Kasım İŞKUR KPSS şartsız belediye personel alımı: Şoför, garson, çağrı merkezi görevlisi, büro memuru, güvenlik...

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İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara göre, 28 farklı belediye KPSS şartı aranmaksızın yüzlerce işçi ve personel alımı gerçekleştirecek. Farklı pozisyonlarda geçici ve daimi süreli olarak yapılacak bu alımlarda başvurular şahsen yapılacak. Başvuru detayları ve ilanların tam listesi haberimizde…

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. ve Tic.A.Ş.

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2024

Kontenjan: 50 Şehiriçi Otobüs Şoförü

Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hiz. Ltd. Şti.

Son Başvuru Tarihi: 15.11.2024

Kontenjan: 15 Çöp Kamyonu Arkası Personeli

Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti.

Son Başvuru Tarihi: 29.11.2024

Kontenjan: 15 Çöp Kamyonu Arkası Personeli

İstanbul Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş.

Son Başvuru Tarihi: 02.11.2024

Kontenjan: 1 Şehir Plancısı, 1 Sosyal Destek Hizmetleri Elemanı, 2 Büro ve Destek Personeli, 4 Eğitmen, 3 Çağrı Merkezi Görevlisi, 1 Kütüphane Personeli, 4 Veteriner Hekim, 5 Veteriner Hizmet İşçisi, 8 Tekniker, 20 Şoför

İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş.

Son Başvuru Tarihi: 05.11.2024

Kontenjan: 2 Temizlik Personeli, 1 Danışma Personeli

Mersin Aydıncık Belediyesi Personel Limited Şirketi

Son Başvuru Tarihi: 04.11.2024

Kontenjan: 1 Beden İşçisi (Genel)

Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş.

Son Başvuru Tarihi: 03.11.2024

Kontenjan: 1 İnşaat Teknikeri, 1 Beden İşçisi

İzmir Mer-Bel İzmir Konak Belediyesi Tur. San. ve Tic. A.Ş.

Son Başvuru Tarihi: 08.11.2024

Kontenjan: 5 Budama İşçisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Son Başvuru Tarihi: 04.11.2024

Kontenjan: 1 Yönetici Asistanı

Hatay Erzin Belediyesi Erzin Tarım Turizm Enerji İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Son Başvuru Tarihi: 15.11.2024

Kontenjan: 15 Garson, 6 Satış Sorumlusu, 8 Genel Temizlik Personeli, 2 Aşçı Yardımcısı, 5 Bekçi, 2 Güvenlik Görevlisi, 5 Kasiyer, 3 Kebap Ustası, 1 Fırın Ustası, 1 Sulu Yemek Ustası

Van Özalp Belediyesi Personel A.Ş.

Son Başvuru Tarihi: 05.11.2024

Kontenjan: 1 Mimar, 4 İş Makinası Operatörü, 1 Psikolog, 1 Veteriner, 1 Ziraat Mühendisi, 1 Harita Mühendisi

Eskişehir İnönü Belediyesi İnbel Turizm Gıda Sanayi Anonim Şirketi

Son Başvuru Tarihi: 03.11.2024

Kontenjan: 12 Beden İşçisi

Bolu Dörtdivan Belediyesi Personel Ltd. Şti.

Son Başvuru Tarihi: 05.11.2024

Kontenjan: 4 Beden İşçisi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti.

Son Başvuru Tarihi: 08.11.2024

Kontenjan: 6 İnşaat Teknolojisi Teknikeri, 4 Eksvatör Operatörü, 20 Elektrik Teknisyeni

Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş.

Son Başvuru Tarihi: 06.11.2024 ve 08.11.2024 (Farklı pozisyonlar için iki ayrı tarih)

Kontenjan: 1 Destek Personeli Yardımcı Hizmetler, 27 Destek Personeli

BAŞVURU ŞARTLARI

Belediyelerin yayımladığı ilanlara başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum bırakılmamış olma, herhangi bir suç hükümlülüğüne sahip olmama gibi temel koşulları yerine getirmek gerekiyor. Ayrıca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak, erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya askerlik ile ilişkisi bulunmamak şartları da bulunuyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İlanlara başvurular, İŞKUR üzerinden yapılmakta olup, Kurum dışı ilanlar için başvurular şahsen ya da e-posta yoluyla kabul edilecektir. Başvuru yapmak isteyen adayların, belirtilen son başvuru tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

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