5-30 Kasım İŞKUR KPSS şartsız belediye personel alımı: Şoför, garson, çağrı merkezi görevlisi, büro memuru, güvenlik...

Mersin Aydıncık Belediyesi Personel Limited Şirketi
Son Başvuru Tarihi: 04.11.2024
Kontenjan: 1 Beden İşçisi (Genel)
Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş.
Son Başvuru Tarihi: 03.11.2024
Kontenjan: 1 İnşaat Teknikeri, 1 Beden İşçisi
İzmir Mer-Bel İzmir Konak Belediyesi Tur. San. ve Tic. A.Ş.
Son Başvuru Tarihi: 08.11.2024
Kontenjan: 5 Budama İşçisi
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Enerji San. ve Tic. A.Ş.
Son Başvuru Tarihi: 04.11.2024
Kontenjan: 1 Yönetici Asistanı
Hatay Erzin Belediyesi Erzin Tarım Turizm Enerji İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Son Başvuru Tarihi: 15.11.2024
Kontenjan: 15 Garson, 6 Satış Sorumlusu, 8 Genel Temizlik Personeli, 2 Aşçı Yardımcısı, 5 Bekçi, 2 Güvenlik Görevlisi, 5 Kasiyer, 3 Kebap Ustası, 1 Fırın Ustası, 1 Sulu Yemek Ustası
Van Özalp Belediyesi Personel A.Ş.
Son Başvuru Tarihi: 05.11.2024
Kontenjan: 1 Mimar, 4 İş Makinası Operatörü, 1 Psikolog, 1 Veteriner, 1 Ziraat Mühendisi, 1 Harita Mühendisi
Eskişehir İnönü Belediyesi İnbel Turizm Gıda Sanayi Anonim Şirketi
Son Başvuru Tarihi: 03.11.2024
Kontenjan: 12 Beden İşçisi
Bolu Dörtdivan Belediyesi Personel Ltd. Şti.
Son Başvuru Tarihi: 05.11.2024
Kontenjan: 4 Beden İşçisi
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti.
Son Başvuru Tarihi: 08.11.2024
Kontenjan: 6 İnşaat Teknolojisi Teknikeri, 4 Eksvatör Operatörü, 20 Elektrik Teknisyeni
Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş.
Son Başvuru Tarihi: 06.11.2024 ve 08.11.2024 (Farklı pozisyonlar için iki ayrı tarih)
Kontenjan: 1 Destek Personeli Yardımcı Hizmetler, 27 Destek Personeli
BAŞVURU ŞARTLARI
Belediyelerin yayımladığı ilanlara başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum bırakılmamış olma, herhangi bir suç hükümlülüğüne sahip olmama gibi temel koşulları yerine getirmek gerekiyor. Ayrıca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak, erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya askerlik ile ilişkisi bulunmamak şartları da bulunuyor.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İlanlara başvurular, İŞKUR üzerinden yapılmakta olup, Kurum dışı ilanlar için başvurular şahsen ya da e-posta yoluyla kabul edilecektir. Başvuru yapmak isteyen adayların, belirtilen son başvuru tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.