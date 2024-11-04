5-30 Kasım İŞKUR KPSS şartsız belediye personel alımı: Şoför, garson, çağrı merkezi görevlisi, büro memuru, güvenlik...

Son Başvuru Tarihi: 06.11.2024 ve 08.11.2024 (Farklı pozisyonlar için iki ayrı tarih)

BAŞVURU ŞARTLARI

Belediyelerin yayımladığı ilanlara başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum bırakılmamış olma, herhangi bir suç hükümlülüğüne sahip olmama gibi temel koşulları yerine getirmek gerekiyor. Ayrıca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak, erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya askerlik ile ilişkisi bulunmamak şartları da bulunuyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İlanlara başvurular, İŞKUR üzerinden yapılmakta olup, Kurum dışı ilanlar için başvurular şahsen ya da e-posta yoluyla kabul edilecektir. Başvuru yapmak isteyen adayların, belirtilen son başvuru tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.