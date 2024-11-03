18 KAMU KURUMUNA 720 MEMUR ALINACAK! Belediyeler, TÜİK, Sağlık Bakanlığı, JGK, Diyanet İşleri Başkanlığı... İşte kadrolar!

Alımlar kapsamında doktor, mühendis, subay, pilot gibi çeşitli alanlarda uzman personel istihdam edilecek. Başvurular için belirlenen tarih aralıklarında adayların ilan detaylarını incelemesi büyük önem taşıyor.

Hacıabdullah Belediyesi'nden 2 Memur Alımı Niğde iline bağlı Hacıabdullah Belediye Başkanlığı, belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere toplamda 2 memur alımı yapacak. Pozisyonlardan biri zabıta memuru, diğeri ise lise mezunları için uygun bir memur kadrosu olarak belirlendi. Başvurular 4 Kasım 2024 tarihinde başlayıp 6 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.