18 KAMU KURUMUNA 720 MEMUR ALINACAK! Belediyeler, TÜİK, Sağlık Bakanlığı, JGK, Diyanet İşleri Başkanlığı... İşte kadrolar!

Alımlar kapsamında doktor, mühendis, subay, pilot gibi çeşitli alanlarda uzman personel istihdam edilecek. Başvurular için belirlenen tarih aralıklarında adayların ilan detaylarını incelemesi büyük önem taşıyor.
Hacıabdullah Belediyesi'nden 2 Memur Alımı
Niğde iline bağlı Hacıabdullah Belediye Başkanlığı, belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere toplamda 2 memur alımı yapacak. Pozisyonlardan biri zabıta memuru, diğeri ise lise mezunları için uygun bir memur kadrosu olarak belirlendi. Başvurular 4 Kasım 2024 tarihinde başlayıp 6 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.
Pilot Sınıfına 120 Muvazzaf Subay Alımı
Milli Savunma Bakanlığı, pilot sınıfına mühendislik ve pilotaj bölümlerinden mezun toplamda 120 muvazzaf subay alacak. Bu alımda 112 erkek ve 8 kadın subay için kadro açıldı. Başvuru süreci 24 Ekim 2024 tarihinde başladı ve 10 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek.