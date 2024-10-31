Personel alımı için ilanlar açıldı! Türk Telekom 2024 yılı için 5 farklı pozisyonda yeni çalışan arıyor! İşte başvuru şartları

Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketi Türk Telekom, 2024 yılı boyunca çeşitli alanlarda personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Kariyer adresi üzerinden yayımlanan ilanlarla, toplamda 5 farklı pozisyon için alım yapılacak.
Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketi Türk Telekom, 2024 yılı boyunca çeşitli alanlarda personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Kariyer adresi üzerinden yayımlanan ilanlarla, toplamda 5 farklı pozisyon için alım yapılacak.
2024 YILI YENİ PERSONEL ALIMI İLANLARI
Türk Telekom, büyüyen yapısı ve geniş hizmet yelpazesi ile birçok alanda nitelikli personel arayışındadır. Bu kapsamda, mühendislik, bilgi teknolojileri, pazarlama ve finans gibi alanlarda yetenekli bireyler istihdam etmeyi hedefliyor. İşte Türk Telekom'un yayımladığı güncel personel alımı ilanları...
Cyber Security Incident Management Specialist / Senior Specialist
Son Başvuru Tarihi: 31.12.2024
BT Operasyonları Uzmanı (Mobil Ücretlendirme)
Son Başvuru Tarihi: 31.12.2024
IT Uygulama Operasyonları Uzmanı/Kıdemli Uzmanı
Son Başvuru Tarihi: 31.12.2024
Middleware Operation Specialist/Senior Specialist
Son Başvuru Tarihi: 31.12.2024
Türk Telekom, İstanbul ve Ankara illerinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapacak. Adaylardan genel olarak aranan şartlar şunlardır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
İlgili bölümlerden (Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik, Elektronik, Haberleşme veya benzeri) mezun olmak,
Takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri yüksek,
İyi derecede (yazılı/sözlü) İngilizce bilgisine sahip olmak,
İnisiyatif alan, proaktif ve inovatif yaklaşım sergileyebilmek,
Çok yönlü çalışmaya yatkın ve iş önceliklendirmesini iyi yapabilen,
Zaman baskısı altında iş çıktılarında verim sağlayabilen,
Problem çözümünde proaktif ve analitik bakış açısına sahip olmak.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
https://turktelekomkariyer.com.tr/ilanlarimiz.aspx adresinden kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.