Personel alımı için ilanlar açıldı! Türk Telekom 2024 yılı için 5 farklı pozisyonda yeni çalışan arıyor! İşte başvuru şartları

Fotoğraflar: AA

2024 YILI YENİ PERSONEL ALIMI İLANLARI

Türk Telekom, büyüyen yapısı ve geniş hizmet yelpazesi ile birçok alanda nitelikli personel arayışındadır. Bu kapsamda, mühendislik, bilgi teknolojileri, pazarlama ve finans gibi alanlarda yetenekli bireyler istihdam etmeyi hedefliyor. İşte Türk Telekom'un yayımladığı güncel personel alımı ilanları...

Cyber Security Incident Management Specialist / Senior Specialist

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2024

BT Operasyonları Uzmanı (Mobil Ücretlendirme)

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2024