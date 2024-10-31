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2024-2025 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? Bekçi alımı başvuruları başladı mı? Şartlar ve kontenjanlar...

Bekçi olmak isteyen adaylar, 2024-2025 dönemine ait bekçilik alım duyurusunu büyük bir merakla bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan alımlarla ilgili resmi bir duyuru henüz paylaşılmamış olsa da, adaylar şimdiden başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırmaya başladı.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 11:52 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 11:53
2024-2025 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? Bekçi alımı başvuruları başladı mı? Şartlar ve kontenjanlar...

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Çarşı ve Mahalle Bekçiliğini meslek olarak görmek isteyen binlerce aday, 2024-2025 dönemi için bekçi alımlarını merakla bekliyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan bekçiler için yeni alım duyurusunun Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru işlemleri geçtiğimiz dönemlerde e Devlet sistemi üzerinden alındı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,vd) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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