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81 şehirde hastanelerde yeni iş ilanları yayımlandı! Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 36 bin sağlık personeli alımı

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için işçi ve personel alımı müjdesini duyurdu. Milyonlarca kişinin beklediği bu alımlar, Türkiye genelinde 81 şehirde bulunan hastaneler için gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 08:15 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 08:15
81 şehirde hastanelerde yeni iş ilanları yayımlandı! Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 36 bin sağlık personeli alımı

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Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için 81 şehirdeki hastanelere yönelik kapsamlı bir işçi ve personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Milyonlarca iş arayan vatandaşın merakla beklediği bu alım süreci, hemşire, sağlık teknisyeni, diyetisyen gibi çeşitli pozisyonlar için yapılacak. Bakanlığın açıklamaları doğrultusunda, toplamda 36 bin personel alımı yapılacak olup, başvuruların lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından kabul edileceği belirtildi.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Bakanlığın yaptığı açıklamalara göre, hemşire alımı başta olmak üzere, çeşitli pozisyonlar için başvurular alınacak. 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak olan alımlar için lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından seçim yapılacak.

HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM YAPILACAK?

Alımlar, çeşitli kadrolarda gerçekleştirilecek. Aşağıda yer alan pozisyonlar için başvuru yapılabilecektir:

Hemşire

Destek Personeli

Sağlık Teknisyeni

Biyolog

Büro Personeli

Çocuk Gelişimcisi

Fizyoterapist

Psikolog

Diyetisyen

Ebe

Gerontolog

Odyolog

Sosyal Çalışmacı

Mimar

Mühendis

Bunun yanı sıra, hastanelerdeki işçi alımı da önem arz ediyor. Sağlık Bakanlığı, sağlık işçilerine duyulan ihtiyacın yanı sıra hastanelerde görev alacak işçiler için de alım gerçekleştirecek.

İŞÇİ ALIMI İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK

İşçi alımları İŞKUR üzerinden kura yöntemi ile yapılacak ve KPSS şartı aranmaksızın en az ilköğretim mezunu adaylar arasından seçim yapılacaktır. Hangi kadrolarda işçi alınacağına ilişkin detaylar ise şu şekildedir:

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım Elemanı

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı

Elektrikçi

Marangoz

Oto Bakım Onarımcısı

Güvenlik Görevlisi

Temizlik Görevlisi

36 BİN PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilmek üzere toplamda 36 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Bu alımların detayları ise kısa süre içinde duyurulacak.

Başvuruların hangi tarihlerde yapılacağı ve diğer süreçler hakkında bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın resmi kanalları üzerinden takip edilebilir. Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunan bu alım süreci, geniş bir katılımcı kitlesini hedefliyor.

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