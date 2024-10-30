Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilot adayı muvazzaf subay alımı başvuru ekranı: 120 muvazzaf subay alımı şartları neler?

Dil Şartı: 2022, 2023 veya 2024 YDS/E-YDS'den en az 50 puan almak veya eşdeğer bir dil sınavında aynı başarıyı göstermek.

Eğitim Şartı: En az dört yıllık mühendislik programlarından mezun olan kadın ve erkek adaylar.

2024 YILI PİLOT ADAYI SB KILAVUZU (Kaynak: MSB)

Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?



(1) Adaylar ön başvurularını 10 Kasım 2024 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalıyla, dilekçeyle veya diğer şekillerde yapılacak

başvurular kabul edilmeyecektir.



(2) Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek, buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih

işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapılmayacaktır. Adayların T.C. Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde T.C. Kimlik Numarası kullanılacaktır.



(3) Adaylar bilgilerini müracaat tarihinin bitimine kadar sistem üzerinden güncelleyebilecek, son müracaat tarihinden sonra bilgi güncellemesi yapılmayacak, müracaat tarihinin sona ermesinden sonra, yalnızca oluşabilecek iletişim ve adres değişiklikleri için Personel Temin Daire Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvurulacaktır.

Seçim Aşamaları:



Adaylar, Millî Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği sınav ve mülakatlardan geçer. Başarılı olanlar "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi"ne katılır. Eğitim sonunda başarı gösterenler "Teğmen" rütbesiyle göreve başlar.

Pilot Eğitimleri:

Pilot adayları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen uçuş eğitimlerine katılır. Eğitimde başarısız olanlar farklı sınıflara atanır. İkinci kez başarısız olanların TSK ile ilişiği kesilir.