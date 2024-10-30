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Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilot adayı muvazzaf subay alımı başvuru ekranı: 120 muvazzaf subay alımı şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılı için Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na pilot sınıfında görev yapacak muvazzaf subay adaylarının temini için başvuru ilanını duyurdu. Adaylardan en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olma şartı aranırken başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar resmi internet sitesinde paylaşıldı.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 11:31 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 11:38
Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilot adayı muvazzaf subay alımı başvuru ekranı: 120 muvazzaf subay alımı şartları neler?

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Milli Savunma Bakanlığının internet sitesindeki duyuruda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı pilot sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvuru ilanı yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kimler Başvurabilir?

Eğitim Şartı: En az dört yıllık mühendislik programlarından mezun olan kadın ve erkek adaylar.

Yaş Sınırı: 01 Ocak 2024 itibarıyla 25 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlular).

Üniversite Puanı: LYS MF4 veya YKS sayısal puanıyla ilk 100.000'e girmiş olmak.

Dil Şartı: 2022, 2023 veya 2024 YDS/E-YDS'den en az 50 puan almak veya eşdeğer bir dil sınavında aynı başarıyı göstermek.

2024 YILI PİLOT ADAYI SB KILAVUZU (Kaynak: MSB)2024 YILI PİLOT ADAYI SB KILAVUZU (Kaynak: MSB)

Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Adaylar ön başvurularını 10 Kasım 2024 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalıyla, dilekçeyle veya diğer şekillerde yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.

(2) Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek, buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih
işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapılmayacaktır. Adayların T.C. Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde T.C. Kimlik Numarası kullanılacaktır.

(3) Adaylar bilgilerini müracaat tarihinin bitimine kadar sistem üzerinden güncelleyebilecek, son müracaat tarihinden sonra bilgi güncellemesi yapılmayacak, müracaat tarihinin sona ermesinden sonra, yalnızca oluşabilecek iletişim ve adres değişiklikleri için Personel Temin Daire Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvurulacaktır.

Seçim Aşamaları:

Adaylar, Millî Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği sınav ve mülakatlardan geçer. Başarılı olanlar "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi"ne katılır. Eğitim sonunda başarı gösterenler "Teğmen" rütbesiyle göreve başlar.

Pilot Eğitimleri:
Pilot adayları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen uçuş eğitimlerine katılır. Eğitimde başarısız olanlar farklı sınıflara atanır. İkinci kez başarısız olanların TSK ile ilişiği kesilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2. Muvazzaf Subayların Özlük ve Mali Hakları

Rütbe Bekleme Süreleri:
Muvazzaf subayların rütbe ilerlemeleri, TSK Personel Kanunu'nda belirtilen sürelerle uyumlu olarak yürütülür.

Atama ve Yer Değiştirme:
Atamalar, Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği'ne göre gerçekleştirilir.

Sağlık Hakları:
Subaylar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerinden yararlanır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İzin İşlemleri:
Adaylar eğitim sürecinde TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği'ne tabi olur. Subaylık süresince izin hakları, TSK İzin Yönetmeliği'ne göre düzenlenir.

Mali Haklar:
Subaylar, TSK Personel Kanunu kapsamında maaş, tazminat ve sosyal haklardan faydalanır. Sosyal güvenlik işlemleri SGK ve OYAK kapsamında yürütülür.

3. Önemli Hususlar ve Uyum Şartları

Siyasi Faaliyet Yasağı:
TSK mensuplarının siyasi partilere üye olmaları veya siyasi faaliyetlerde bulunmaları yasaktır. Başvuru öncesinde adayların varsa siyasi parti üyeliklerini sonlandırmaları gerekir.

Çifte Vatandaşlık:
Subay adaylarının sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olması beklenir. Çifte vatandaşlık durumunda adaylar, yabancı vatandaşlıklarını sonlandırmaları için uyarılır. Bu şartı yerine getirmeyenlerin TSK ile ilişkisi kesilir.

Yabancı Uyruklu Eş:
Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerin durumları Millî Savunma Bakanlığı tarafından incelenir. Bakanlık onayı almayan evlilik durumlarında subayın görevine son verilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

4. Başvuru Süreci

Başvuru Kanalları:
Başvurular, Millî Savunma Bakanlığı'nın personel temin sistemi üzerinden yapılır. Yurt dışı eğitimden mezun olan adayların diplomaları YÖK tarafından onaylanmış olmalıdır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Gerekli Belgeler:

Diploma veya denklik belgesi.

Üniversite puan belgesi.

YDS/E-YDS veya eşdeğer dil sınav sonuç belgesi.

Adaylar, tüm aşamaları başarıyla tamamladıklarında Türk Hava Kuvvetleri'nde muvazzaf subay olarak göreve başlayabilirler.

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