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ARA TATİL SEMİNER TAKVİMİ 2024! Kasım ayı online öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek?

Ara tatil sürecinin yaklaşmasıyla birlikte, öğretmenlerin katılacağı seminerlerin tarihleri de belirlendi. Belirlenen takvime göre, öğretmenler online olarak düzenlenecek seminerlere katılabilecek.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 10:35 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 10:35
ARA TATİL SEMİNER TAKVİMİ 2024! Kasım ayı online öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek?

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2024 yılı Kasım ayındaki ara tatil seminerlerinin detaylarını paylaştı. Öğretmenlerin ihtiyaç ve taleplerine duyarlı bir yaklaşım sergileyen Bakan Tekin, seminerlerin çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini bildirdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Seminer Tarihleri

2024 Kasım ara tatilinde öğretmenler için düzenlenecek seminerler, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu tarihlerde öğretmenler, eğitim alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri çevrim içi platformlar üzerinden takip edebilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SOSYAL MEDYA HESABINDAN BÖYLE DUYURDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; "Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları öğretmenlerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda belirliyoruz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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