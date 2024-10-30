ARA TATİL SEMİNER TAKVİMİ 2024! Kasım ayı online öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2024 yılı Kasım ayındaki ara tatil seminerlerinin detaylarını paylaştı. Öğretmenlerin ihtiyaç ve taleplerine duyarlı bir yaklaşım sergileyen Bakan Tekin, seminerlerin çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini bildirdi.