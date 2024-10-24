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TTK 132 işçi alımı CANLI kura çekilişi! 24 Ekim TTK sonuç: taskomuru.gov.tr asıl yedek kura çekimi isim listesine nasıl bakılır?

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) 132 işçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Zonguldak’ta ikamet eden ve 7-11 Ekim tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar, kura çekimi sonuçlarını merakla bekliyor. İlan kapsamında, 15 farklı meslekte daimi işçi statüsünde çalıştırılacak 132 nitelikli işçi için kura çekimi halka ve basına açık şekilde gerçekleştirilecek. İşte kura sonuçlarına dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 06:15 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 07:10
TTK 132 işçi alımı CANLI kura çekilişi! 24 Ekim TTK sonuç: taskomuru.gov.tr asıl yedek kura çekimi isim listesine nasıl bakılır?

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Zonguldak'taki yerüstü işyerlerinde çalıştırılmak üzere 132 nitelikli işçi alımı için kritik kura çekimine hazırlanıyor. Başvuruları tamamlanan adaylar arasından asil ve yedek isimlerin belirleneceği kura, noter huzurunda elektronik ortamda gerçekleştirilecek. İşte kura çekimi tarihi, saati ve sonuçlara dair merak edilen tüm detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kura Çekimi Nerede ve Ne Zaman Yapılacak?

TTK'nın 132 işçi alımı için kura çekimi, 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da yapılacak. Çekiliş, Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ve halka açık olacak. Süreç, Zonguldak 1. Noteri gözetiminde elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve kamuoyuna sunulacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kura Çekimi Canlı Yayın Bilgisi

Adaylar ve yakınları kura çekimini doğrudan izleyebilecek. Kurum yetkilileri katılımın mümkün olmayanlar için yerel medya kanallarında canlı yayının yapılacağını da belirtiyor.

Bu kapsamda, basın mensuplarının da hazır bulunacağı etkinlik, adayların sonuçlara anlık olarak ulaşabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Noter onaylı elektronik çekim sayesinde sonuçlar anında kayıt altına alınacak ve kamuoyuna duyurulacak.

Canlı yayın bilgisine dair açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimize eklenecektir.

TTK 132 işçi alımı CANLI kura çekilişi! 24 Ekim TTK sonuç: taskomuru.gov.tr asıl yedek kura çekimi isim listesine nasıl bakılır?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Asil ve Yedek Listesi Nereden Öğrenilir?

Kura çekimi sonucunda belirlenen asil ve yedek isim listesi, adayların erişimine www.taskomuru.gov.tr adresinden sunulacak. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak. Kura sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, adayların süreci yakından takip etmeleri önem taşıyor.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru Sürecinde Neler Oldu?

İşçi alımı başvuruları, 7-11 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlandı. İlan kapsamında 15 farklı meslekte daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere 132 kişilik kontenjan belirlendi. Zonguldak'ta ikamet eden ve gerekli şartları sağlayan adaylar başvuru yaparak kura sürecine dahil edildi.

Sonuçlar Açıklandıktan Sonra Süreç Nasıl İlerleyecek?

Kura sonucunda belirlenen asil adaylar, evrak hazırlık sürecine dahil edilerek işe alım aşamasına geçecekler. Yedek adaylar ise asil listede yer alan kişilerin herhangi bir sebeple göreve başlamaması durumunda sırayla çağrılacak. Kura çekimi sonrasında tüm duyurular TTK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

TTK İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Türkiye Taşkömürü Kurumu 132 işçi alımı kadro dağılımı ise şu şekilde;

15 Kuvvetli akım tesisatçısı

7 Kaynakçı

33 Mekanizasyon-pres işçisi

5 Numuneci-Maden Ocapı

8 Motor İmalat Bakım Ve Onarım İşçisi

13 Mekaniker (Kompresör)

19 Vinç Operatörü

2 Yıkama Makinesi Operatörü (Maden)

13 Temel İmalat(Talaşlı) Ve Montaj Eleman

1 Dökümcü

2 Bilgisayar Destekli Makine Ressamı / Makine Ressamı

1 Ağaç İşleri Teknisyeni

2 Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

4 İş Makineleri Operatörü

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