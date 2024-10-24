TTK 132 işçi alımı CANLI kura çekilişi! 24 Ekim TTK sonuç: taskomuru.gov.tr asıl yedek kura çekimi isim listesine nasıl bakılır?

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Zonguldak'taki yerüstü işyerlerinde çalıştırılmak üzere 132 nitelikli işçi alımı için kritik kura çekimine hazırlanıyor. Başvuruları tamamlanan adaylar arasından asil ve yedek isimlerin belirleneceği kura, noter huzurunda elektronik ortamda gerçekleştirilecek. İşte kura çekimi tarihi, saati ve sonuçlara dair merak edilen tüm detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Kura Çekimi Nerede ve Ne Zaman Yapılacak? TTK'nın 132 işçi alımı için kura çekimi, 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da yapılacak. Çekiliş, Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ve halka açık olacak. Süreç, Zonguldak 1. Noteri gözetiminde elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve kamuoyuna sunulacak.