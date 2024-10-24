TTK 132 işçi alımı CANLI kura çekilişi! 24 Ekim TTK sonuç: taskomuru.gov.tr asıl yedek kura çekimi isim listesine nasıl bakılır?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Zonguldak'taki yerüstü işyerlerinde çalıştırılmak üzere 132 nitelikli işçi alımı için kritik kura çekimine hazırlanıyor. Başvuruları tamamlanan adaylar arasından asil ve yedek isimlerin belirleneceği kura, noter huzurunda elektronik ortamda gerçekleştirilecek. İşte kura çekimi tarihi, saati ve sonuçlara dair merak edilen tüm detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
Kura Çekimi Nerede ve Ne Zaman Yapılacak?
TTK'nın 132 işçi alımı için kura çekimi, 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da yapılacak. Çekiliş, Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ve halka açık olacak. Süreç, Zonguldak 1. Noteri gözetiminde elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve kamuoyuna sunulacak.
(Takvim Foto Arşiv)
Kura Çekimi Canlı Yayın Bilgisi
Adaylar ve yakınları kura çekimini doğrudan izleyebilecek. Kurum yetkilileri katılımın mümkün olmayanlar için yerel medya kanallarında canlı yayının yapılacağını da belirtiyor.
Bu kapsamda, basın mensuplarının da hazır bulunacağı etkinlik, adayların sonuçlara anlık olarak ulaşabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Noter onaylı elektronik çekim sayesinde sonuçlar anında kayıt altına alınacak ve kamuoyuna duyurulacak.
Canlı yayın bilgisine dair açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimize eklenecektir.