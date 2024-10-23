(Takvim Foto Arşiv) Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak uzman erbaş alt branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)

UZMAN ERBAŞ NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Uzman erbaşlar belirtilen kriterleri taşıdıklarında, aldıkları eğitime müteakiben uzman çavuş rütbesiyle göreve başlamaktadır.



Bununla birlikte tüm uzman erbaşlar, kurs aşamasında uzman onbaşı rütbesi ile eğitim görmekte, kursu tamamlayarak göreve başlamalarının ardından uzman çavuş rütbesi ile görevlerine devam etmektedir.



İstenen şartları taşımayanlar ise mesleklerine uzman onbaşı olarak başlayarak, şartları tamamlamalarına müteakiben uzman çavuş rütbesine terfi edilirler. Uzman erbaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında sözleşmeli personel olarak görev yaparlar.

Jandarma uzman erbaş alımı için tıklayınız

www.jsga.edu.tr

https://kamuilan.sbb.gov.tr