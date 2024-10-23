Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 23 Ekim 2024 itibarıyla alınmaya başlandı ve internet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, JGK uzman erbaş alımı şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylı bilgiler...
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 23 Ekim 2024 itibarıyla alınmaya başlandı ve internet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, JGK uzman erbaş alımı şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylı bilgiler...
BAŞVURU TARİHLERİ
Resmi Gazete'de Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'ndan yayımlanan ilana göre, başvurular 23 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.
ŞARTLAR NELER?
Başvuru yapabilecek 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş adaylardan, 2023-2024 KPSS'den 50 ve üzeri puana sahip olma şartı aranacak.
Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak uzman erbaş alt branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.
UZMAN ERBAŞ NEDİR, NE İŞ YAPAR?
Uzman erbaşlar belirtilen kriterleri taşıdıklarında, aldıkları eğitime müteakiben uzman çavuş rütbesiyle göreve başlamaktadır.
Bununla birlikte tüm uzman erbaşlar, kurs aşamasında uzman onbaşı rütbesi ile eğitim görmekte, kursu tamamlayarak göreve başlamalarının ardından uzman çavuş rütbesi ile görevlerine devam etmektedir.
İstenen şartları taşımayanlar ise mesleklerine uzman onbaşı olarak başlayarak, şartları tamamlamalarına müteakiben uzman çavuş rütbesine terfi edilirler. Uzman erbaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında sözleşmeli personel olarak görev yaparlar.
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